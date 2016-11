Felicitas Then ist "Die Foodtruckerin" auf N24. Wie Fisch und Steak aufs Grillrost kommen - "Die Foodtruckerin" on tour: Am 13. und 20. November 2016 in deutscher Erstausstrahlung N24 kündigt sechs weitere Folgen für 2017 an. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13399 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Leinen Los für "Die Foodtruckerin": Am 13. November um 18.05 Uhr startet die kulinarische Entdeckungstour von Felicitas Then an den Küsten Deutschlands: Vom nächtlichen Dorschfischen in Schaprode auf der Insel Rügen aus geht es weiter zu Deutschlands einziger Garnelenfarm in Grevesmühlen und schließlich in die brandenburgische Störzucht des Forellenhofs Rottstock. Die Gewinnerin der Kochshow "The Taste" in 2013 nimmt in der ersten Folge der neuen eigenproduzierten N24-Reihe alle Fragen rund ums Thema Fisch und Meeresfrüchte genauer unter die Lupe.

Anders als so manches Food-Format ist die "Die Foodtruckerin" keine Küchen-Show mit Sternekoch und Studiogästen - N24 schickt die Kochexpertin in ihrer mobilen Trailerküche auf die Reise, zeigt die Vor- und Nachteile nachhaltigen Erzeugertums und vermittelt so auch den Zuschauern eine Ahnung davon, was es heißt, heutzutage sein Geld als Fischer oder Landwirt zu verdienen und seine Produkte mit Respekt und Liebe zu behandeln.

Selbstverständlich bleibt Felicitas Then aber auch vor der Kamera weiterhin ihrer eigenen Leidenschaft treu: Nach getaner Arbeit kombiniert die Köchin ihre auserlesenen Zutaten zu leckeren und trotzdem simplen Gerichten zum Nachkochen für jeden Tag - schmackhaft, gesund und zudem noch regional und nachhaltig.

Schon vor der Ausstrahlung der ersten beiden Sendungen steht fest: 2017 wird es sechs weitere Folgen von "Die Foodtruckerin" geben. Nach Fisch und Fleisch wird Felicitas Then darin u. a. Themen wie traditionellem Kartoffelanbau und Wildbret auf den Grund gehen und den Profis und Experten der Food-Szene leckere hausgemachte Spezialitäten kredenzen.

"Die Foodtruckerin - Es gibt Fisch!" am 13. November 2016 und "Die Foodtruckerin - Es gibt Fleisch" am 20. November jeweils um 18.05 Uhr auf N24 und nach Ausstrahlung in der Mediathek: www.welt.de/mediathek

Weitere Informationen, alle Rezepte und exklusive Kochtipps der Foodtruckerin auf der N24-Sendungsseite: www.welt.de/diefoodtruckerin

Pressekontakt:

Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell