DGAP-Adhoc: PVA TePla AG: Finanzvorstand orientiert sich neu

DGAP-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Personalie PVA TePla AG: Finanzvorstand orientiert sich neu 23.12.2016 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand Finanzen Henning Döring hat den Aufsichtsrat um sein vorzeitiges Ausscheiden gebeten, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Aufsichtsrat hat dem am heutigen Tag mit Wirkung zum 28. Februar 2017 zugstimmt. Das Resort Finanzen wird bis zur Berufung eines neuen CFO dem CEO Peter Abel übertragen. -------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532901 23.12.2016 CET/CEST