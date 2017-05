Die MCM Comic Con in Hannover geht in die zweite Runde

Hannover (ots) - In den USA und in Großbritannien ist die Comic Con bereits ein absolutes Kultevent mit Besucherzahlen im sechsstelligen Bereich. Dieses Jahr kommt die MCM Comic Con zum zweiten Mal nach Hannover. Am 20. und 21. Mai 2017 feiern Comic-Fans gemeinsam mit Künstlern, YouTubern sowie Film- und Serienstars auf dem Messegelände in Hannover ein rauschendes Fest der Popkultur. Mittendrin tummeln sich reichlich Fans in fantasievollen Kostümen.

Comic Cons sind nicht erst seit The Big Bang Theory ein echtes Popkulturphänomen - manche sehen in ihnen gar die "Woodstocks" der digitalen Generationen. Wer schon immer mal Klonkriegern, archaischen Amazonen, fantasievoll kostümierten Superhelden oder seinen Film- oder Youtube-Stars begegnen wollte, der ist auf der MCM Comic Con in Hannover genau richtig.

Die MCM Comic Con kommt zum zweiten Mal nach Deutschland - und hat sich für das Treffen von Künstlern, Produzenten, Cosplayern und Fans das Messegelände ausgesucht. Am 20. und 21. Mai 2017 treffen sich auf dem Messegelände in Hannover Comic-Fans und Cosplayer aus der ganzen Welt und bringen jede Menge Farbe, Fantasie und ausgelassene Verrücktheit in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Kinder bis 10 Jahre haben ab 11 Uhr auf der MCM Comic Con freien Eintritt.

Im Comic-Village können Sammler in Comic-Heften stöbern oder Zeichner treffen. Für Cosplay-Fans, die sich als ihre Idole verkleiden, gibt es einen Cosplay-Wettbewerb, um ihre ausgefallenen, in liebevoller Handarbeit gefertigten Kreationen zu präsentieren.

Mit ihren fantasievollen und detailgetreuen Kostümen inspiriert sie ihre Follower in den sozialen Netzwerken. Die Rede ist von Cyehra alias Katharina Kastian. Die bekannte Cosplayerin wird an beiden Tagen vor Ort sein.

Let's-Play- und YouTube-Star Rewinside alias Sebastian Meyer sowie die britische YouTube-Legende TomSka aka Tom Ridgewell reisen zur diesjährigen Comic Con in die niedersächsische Landeshauptstadt, um sich mit ihren Fans zu treffen. Außerdem geben sich zahlreiche Serienstars die Ehre: Die amerikanische Kult-Schauspielerin Summer Glau, bekannt unter anderem aus den erfolgreichen US-Fernsehserien Firefly und "Terminator: The Sarah Connor Chronicles", ihr Firefly-Serienkollege Sean Maher sowie die preisgekrönte amerikanische Filmschauspielerin und Synchronsprecherin Hynden Walch, bekannt als Princess Bubblegum aus der weltweit beliebten Cartoon-Network-Serie Adventure Time, sind mit dabei auf der MCM Comic Con.

Die "Navy CIS: L.A."-Stars Daniela Ruah und Eric Christian Olsen begeben sich gemeinsam auf Spurensuche. Echo Kellum und Katie Cassidy aus der erfolgreichen US-Fernsehserie Arrow werden ebenfalls an beiden Tagen des Events für ihre Fans vor Ort sein. Auch Kristen Bauer, zu sehen in der US-Hitserie Once Upon A Time als Maleficent und in True Blood als Pam De Beaufort, kommt für das beliebte Popkultur-Event nach Hannover.

Für Hollywood-Flair sorgen der US-amerikanische Schauspieler Scott Adkins, derzeit zu sehen im aktuellen Marvel-Hit Doctor Strange, und der tschechische Schauspieler Ladislav Beran, der vor allem durch seine fantastische Performance als verrückter Wissenschaftler Karl Ruprecht Kroenen in der Verfilmung von Hellboy Berühmtheit erlangte.

Das Spektrum der MCM Comic Con reicht von Filmrepliken, wie zum Beispiel die DeLorean-Zeitmaschine aus dem Kultfilm "Zurück in die Zukunft", in denen Besucher sich fotografieren lassen können, bis hin zu Highlights wie Trading Card Games Turnier - unter anderem Pokémon und Magic: The Gathering -, Lasertag und Pinball. Für Action und Adrenalin sorgen darüber hinaus die Wrestling-Shows der European Wrestling Promotion. An beiden Tagen wird es jeweils um 12 und um 14 Uhr zwei Wrestling-Fights geben.

Tickets und aktuelle News zum Event gibt es auf der offiziellen Homepage: http://www.mcmcomiccon.com/hannover/

