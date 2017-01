Magna ExpoMueblera: Erfolgreiche Premiere auf mexikanischem Boden - 2018 mit neuem Konzept

1 weiterer Medieninhalt

Hannover/Mexiko Stadt (ots) - Zum 23. Mal wurde die Magna ExpoMueblera in Mexiko Stadt auf dem Messegelände Centro Banamex vom 18. bis 21. Januar 2017 durchgeführt. In diesem Jahr erstmalig unter der Regie der Deutschen Messe AG, vertreten durch die mexikanische Tochtergesellschaft Hanover Fairs México.

"Die Premiere der Magna ExpoMueblera unter Leitung der Deutschen Messe ist voll gelungen. Bereits im ersten Anlauf konnten wir die Internationalität der Aussteller und Besucher deutlich steigern", sagte Christian Pfeiffer, Global Director LIGNA and Woodworking Events der Deutschen Messe AG. Zur Magna ExpoMueblera stellten in diesem Jahr mehr als 250 Aussteller aus rund 30 Ländern aus, darunter zahlreiche Marktführer wie Stiles, Leitz, Felder, HOLZ-HER, Weinig, Kastamonu, SCM, Biesse, Altendorf oder Siempelkamp.

Die Marktführer präsentierten sich mit vielfältigen Angeboten und Lösungen von der Einstiegsmaschine CNC bis zur Serienfertigung. Der CNC-Applikationspark mit starker internationaler Beteiligung war ein Highlight der Messe. Insbesondere das begleitende Seminarprogramm stieß auf großes Interesse. Dabei ging es um die Nutzung neuer Technologien zur Steigerung der Produktivität und um den Einsatz von intelligenten Technologien, die eine integrierte Fertigung über alle Verbindungen in der Holzverarbeitungskette möglich machen.

Besucher aus 16 Ländern konnten sich von einem umfangreichen Angebot an Holzbearbeitungsmaschinen, Werkzeugen und Zubehör für die Serien- und Einzelfertigung, aber auch aus dem Bereich Beschläge, Zubehör und Materialien ein Bild machen. Zu den weiteren Angeboten gehörten Holzwerkstoffe und Furnierherstellung sowie Möbel für den Wohn-, Küchen- und Bürobedarf, Stoffe, Polster und Zubehör.

"Wir sind sehr zufrieden mit unserer Teilnahme an der Magna ExpoMueblera und haben gute Geschäfte gemacht. Die Dinge bewegen sich in Mexiko, Unternehmen investieren immer weiter. Mexiko ist ein starker Markt mit einer großen Bevölkerung und vielen jungen Menschen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist gut. Wir sehen hier ein enormes Potenzial", berichtete Marco Pedronici von der SMC Group.

Neues Konzept 2018

"Nach intensiven Gesprächen mit unseren Ausstellern haben wir die Teilung der Magna ExpoMueblera in zwei Messen entschieden. Damit werden wir den beiden Schwerpunkten wirklich gerecht", sagte Christian Pfeiffer. Ab dem kommenden Jahr wird vom 17. bis 20. Januar 2018 die Magna ExpoMueblera Industrial, mit dem Schwerpunkt auf Maschinen, Anwendungen, Materialien, Zubehör und Lösungen für die Forstwirtschaft, Holzverarbeitung und Möbelherstellung durchgeführt. Vom 6. bis 9. März 2018 wird die Magna ExpoMueblera Mobiliario e Interiores mit dem Schwerpunkt auf Möbeln, Schränken, Dekoration, Haushaltsgeräten und Bodenbelägen ausgerichtet.

Die Deutsche Messe AG verfügt mit der DOMOTEX in Hannover, weltgrößte Messe für Teppiche und Bodenbeläge, und der LIGNA, Weltleitmesse für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge der Holzbe- und -verarbeitung über ein weltweites Netzwerk und hervorragende Kontakte. Pfeiffer: "Mit der Teilung der Magna ExpoMueblera in zwei Messen, erreichen wir eine Stärkung der jeweiligen Ausstellungsbereiche."

Die Deutsche Messe hatte am 8. Juni 2016 die Mehrheit an der Magna ExpoMueblera erworben. Die Messe legt ihren Fokus auf den mexikanischen Markt. Sie hat von dort aus eine große Bedeutung für den Export nach Nord- sowie Mittelamerika und ergänzt ideal das globale Netzwerk der Deutschen Messe. Neben den USA, Kanada und Brasilien ist die Deutsche Messe damit auch mit einer eigenen Struktur in Mexiko vertreten.

