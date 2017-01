Starke DOMOTEX 2017 beflügelt die weltweite Bodenbelagsbranche

2 weitere Medieninhalte

Hannover (ots) - Deutliches Wachstum bei Ausstellern und Fläche

- DOMOTEX legt erneut bei Internationalität von Ausstellern und Besuchern zu - Innovations@DOMOTEX und Young Designer Trendtable geben frische Impulse

Mit einem deutlichen Zuwachs bei Ausstellern und Fläche sowie einem spürbaren Anstieg der Internationalität bei Ausstellern und Besuchern schloss die DOMOTEX am Dienstag nach vier starken Messetagen ihre Tore. 1 409 Aussteller aus mehr als 60 Ländern haben auf dem Messegelände in Hannover einem Weltpublikum ihre neuesten Entwicklungen präsentiert und eindrucksvoll die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der Bodenbelagsbranche demonstriert. "Die DOMOTEX hat mit ihrer hohen Ausstellerbeteiligung, Innovationsdichte sowie ihrer einzigartigen Internationalität ihre Position als führender globaler Marktplatz und als Neuheitenmesse für Bodenbeläge weiter ausgebaut. Die Aussteller lobten insbesondere die hohe Qualität der internationalen Besucher, die sich von der Vielfalt des weltweit einmaligen Angebots der DOMOTEX begeistert zeigten", sagte Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG. "Insbesondere Innovations@DOMOTEX und der neue Young Designer Trendtable haben für frische Impulse gesorgt und den Charakter der DOMOTEX als Schaufenster für Innovationen gestärkt."

Die Besucherzahl lag auf dem Niveau der vergleichbaren Veranstaltung in 2015. Rund 70 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland. Die meisten Besucher reisten aus der Europäischen Union an (43 Prozent). Deutlich mehr Besucher kamen aus dem Nahen und Mittleren Osten (9 Prozent) sowie Ost- und Zentralasien (16 Prozent). Vor allem aus den USA und auch aus Großbritannien war ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen.

Wer internationale Geschäfte anbahnen wollte, war in Hannover dabei. "Die DOMOTEX steht für uns an erster Stelle. Hier in Hannover zeigen wir der Welt unsere Neuheiten. Die DOMOTEX war attraktiver denn je. Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten spürbar mehr internationale Geschäftskontakte mit hoher Entscheidungskompetenz. Die Besucher informierten sich deutlich länger an unserem Messestand über unsere Produkte. Auffallend hoch war zudem die Anzahl der Kontakte aus dem kreativen Bereich. Die DOMOTEX wandelt sich mehr und mehr von einer Produktmesse zu einer inspirierenden Trendplattform", sagt Piet Lievevrouw, General Manager von Beaulieu International Group.

Jan Vergote, CEO, IVC Group, Avelgem, Belgien, fügt hinzu: "2017 ist die DOMOTEX mehr denn je die global führende Veranstaltung, auf der wir unsere neuesten Innovationen präsentieren können. Unser revolutionäres, hyperrealistisches Vinyl konnten wir hier in Hannover als weltweit erstes seiner Art einem internationalen Publikum vorstellen. Wir freuen uns bereits jetzt darauf, uns auf der DOMOTEX in Hannover im kommenden Jahr noch breiter aufzustellen und noch tiefere Einblicke in unsere Produktwelten zu ermöglichen."

Auch Piet Dossche, CEO, USFloors - COREtec, Dalton, USA bestätigt: "Die DOMOTEX ist eine sehr wichtige Messe für USFloors - COREtec. Im vergangenen Jahr feierten wir auf der DOMOTEX die Europa-Premiere von COREtec und hatten damit einen fantastischen Erfolg. In diesem Jahr führen wir auf der DOMOTEX insgesamt 29 neue Designs ein, und die ersten Reaktionen darauf hier in Hannover sind sehr gut. Die Fachbesucher zeigen starkes Interesse an unseren neuen Farben. Auch sind wir überwältigt von der starken Medienpräsenz auf unserem neuen Messestand, der doppelt so groß ist als der vom vergangenen Jahr."

Besucherqualität steigt

Die Messe überzeugte zudem mit einer starken Fach- und Entscheiderkompetenz bei den Besuchern (91 Prozent). Um 15 bis 20 Prozent gestiegen sind die Besucherzahlen aus dem Handwerk - vor allem aus dem Bereich Parkett- und Bodenleger - aber auch aus dem Großhandel gab es entsprechende Besuchergewinne. Darüber hinaus nutzten mehr Innenarchitekten, Objektausstatter und Raumausstatter das Informationsangebot auf der DOMOTEX.

Trends für den Boden

Mit Kreativität, neuartigen Materialien und intelligenten Lösungen bewies die Branche, dass sich auch 2017 ein Blick auf den Boden lohnt. Nachhaltigkeit und Natürlichkeit stehen in diesem Jahr hoch im Kurs. Gefragt sind umweltfreundlich gefertigte Designbeläge und authentische Oberflächen bei Laminat und Designböden, die kaum noch von Echtholz zu unterscheiden sind. Holzböden zeigen sich im Used Look und mit lebendigen Maserungen und begeisterten zudem durch eine unerschöpfliche Vielfalt an Farben, Formen und Formaten. Auch Fischgrätmuster sind wieder aktuell. Teppichböden in Form von Fliesen und Planken sind weiterhin auf dem Vormarsch. Bei Teppichen geben dezente Farben wie Sand und Stein den Ton an, aber auch leuchtende Farben und extravagante Muster sind en vogue. Gleichzeitig ermöglichen innovative Verlegesysteme eine einfache, flexible und umweltfreundliche Verarbeitung.

Erneut ein Besuchermagnet: Innovations@DOMOTEX

Ein besonderes Highlight der Messe waren erneut die Innovations@DOMOTEX Areas in den Hallen 6, 9 und 17, auf denen herausragende Neuheiten aus den Bereichen textile und elastische Bodenbeläge, Parkett und Laminat sowie moderne handgefertigte Teppiche in Szene gesetzt wurden. Die Areas boten Orientierung und gaben Besuchern einen Überblick über Produkte und Trends der Branche.

Im Rahmen der Guided Tours führten Architekturexperten die Teilnehmer zu ausgewählten Neuheiten der Aussteller. Bei den Innovations@DOMOTEX Talks bereicherten international bekannte Designer wie Alfredo Häberli sowie Gestalter vom Büro Caramel, Wien, Sauerbruch Hutton, Berlin, Peter Haimerl.Architektur, München, Plajer & Franz Studio, Berlin das Format mit Diskussionsrunden, Vorträgen sowie Führungen. Die Experten erörterten unter anderem, wie das Wohnen menschlicher gestaltet werden kann, welchen Boden die Welt von morgen braucht, welche Umgebung Dienstleister für ihre Arbeit benötigen und wie optimierte Räume innenarchitektonische Maßstäbe setzen können.

Visionen für die Bodenbeläge von morgen

Auf der DOMOTEX war neben den Bodentrends für die kommende Saison auch die Bodengestaltung der Zukunft ein spannendes Thema. Im Rahmen des neuen Young Designer Trendtable haben aufstrebende Jung-Designer aus fünf europäischen Ländern ihre Visionen für den Boden der Zukunft erarbeitet. Auf individuell gestalteten Ausstellungsflächen ließen die Talente ihre Visionen in Form einer Installation Wirklichkeit werden. Sie zeigten, wie sich traditionelles Handwerk in moderne Fertigungsprozesse integrieren lässt, wie Materialien wie Marmor oder Stein ungewöhnlich eingesetzt oder harte und weiche Oberflächen miteinander kombiniert werden können und welche Lösungen es für temporär genutzte Räume gibt. Der Trendtable war somit nicht nur Hotspot für Fachbesucher, sondern ebenso für Aussteller, die sich von diesen Ideen inspirieren lassen konnten. "Formate wie der Young Designer Trendtable eröffnen auf der DOMOTEX neue Perspektiven. Mich überrascht die Spannbreite, die man entdecken kann. Sie reicht vom handwerklichen Unikat bis zum hoch industriell gefertigten Produkt," sagte Häberli.

In der Halle 17 präsentierten innovative Designer wie Creative Matters, Hossein Rezvani, Rug Art, Rug Star, Wool & Silk Rugs und Zollanvari kostbare handgefertigte Teppichkreationen, die neue Maßstäbe und zukunftsweisende Trends setzen. Die weltweit schönsten Teppiche wurden im Rahmen der Carpet Design Awards ausgezeichnet. Der Preis gilt als "Oscar" der internationalen Teppich-Avantgarde und wurde bereits zum zwölften Mal auf der DOMOTEX verliehen.

Umfassende Neuerungen zur DOMOTEX 2018

Die DOMOTEX wird künftig noch attraktiver und geht von 2018 an mit umfassenden Neuerungen an den Start. Die Weiterentwicklung der DOMOTEX entspricht den veränderten Marktanforderungen und Bedürfnissen der Branche. Sie ermöglicht zudem einen verbesserten Besucherfluss. Dazu gehört unter anderem eine neue Geländebelegung, die Fachbesuchern die Orientierung und den Marktüberblick erleichtern soll. Produktgruppen werden neu angeordnet. Zudem wird künftig ein jährliches Leitthema eingeführt, das eine noch stärkere Ausrichtung auf Trends und Innovationen ermöglicht. Das Leitthema für die DOMOTEX 2018 lautet "Unique Youniverse". Es leitet sich aus der immer weiter fortschreitenden Individualisierung ab. In der räumlichen Übersetzung des Leitthemas auf dem Messegelände wird in der Halle 9 eine facettenreiche Erlebniswelt entstehen, die Besuchern als zentrale Anlaufstelle und Quelle für Inspirationen dienen wird. Dort werden sich marken- und lifestyleorientierte Firmen präsentieren.

Zudem ändert sich von 2018 an die Tagesfolge der Messe. Künftig wird die DOMOTEX von Freitag bis Montag stattfinden (statt bisher Samstag bis Dienstag). Somit startet die DOMOTEX 2018 am 12. Januar und läuft bis zum 15. Januar 2018.

