GANSKE VERLAGSGRUPPE gründet Kreativ-Campus am Harvestehuder Weg

Hamburg (ots) - Die GANSKE VERLAGSGRUPPE gründet an ihrem Stammsitz am Harvestehuder Weg in Hamburg einen neuen Kreativ-Campus. Künftig werden die Unternehmen JAHRESZEITEN VERLAG, BM BRAND MEDIA, HOFFMANN UND CAMPE X und der Buchverlag HOFFMANN UND CAMPE an einem gemeinsamen Standort arbeiten.

Die Unternehmen JAHRESZEITEN VERLAG und seine Vermarktungstochter BM BRAND MEDIA ziehen von ihrem im unmittelbar benachbarten Stadtteil Winterhude gelegenen Standort an die Hamburger Außenalster. Rund 180 Mitarbeiter werden im Zuge dieser Maßnahme ihren Arbeitsplatz verlegen. Einige administrative Abteilungen bleiben an ihrem aktuellen Standort. Der Kommunikationsdienstleister HOFFMANN UND CAMPE X hat - wie auch der gleichnamige Buchverlag - seinen Sitz bereits am Harvestehuder Weg.

Nach Angaben der GANSKE VERLAGSGRUPPE ist mit dem Umzug keinerlei Personalabbau verbunden. Zeitschriftenvorstand Ingo Kohlschein begrüßt es, dass die ausgewählten Kreativunternehmen künftig nicht nur zusammenarbeiten, sondern dass auch eine räumliche Nähe entsteht: "Wir werden zukünftig noch mehr gemeinsame Ideen entwickeln - noch schneller und noch kreativer. Die Verlagsgruppe gewinnt weiter an Schlagkraft", sagte Kohlschein. Auf dem Grundstück am Harvestehuder Weg hat auch die Holding der GANSKE VERLAGSGRUPPE unter Führung von Verleger Thomas Ganske ihren Sitz.

Die Gebäude, in die nun JAHRESZEITEN VERLAG und BM BRAND MEDIA einziehen, wurden in den vergangenen Jahren von der Agenturgruppe Serviceplan genutzt. Die Umzüge sind für Juli dieses Jahres geplant. Die frei werdenden Flächen des aktuellen Standorts des JAHRESZEITEN VERLAG am Poßmoorweg 2 in Winterhude werden künftig vermietet.

Im JAHRESZEITEN VERLAG erscheinen die Publikumszeitschriften FÜR SIE, PETRA, VITAL, ZUHAUSE WOHNEN, A&W Architektur und Wohnen, DER FEINSCHMECKER und MERIAN. Zuletzt hatte der Verlag mit den fünf neuen und innovativen Magazinen FOODIE, FÜR SIE Thermomix, ROBB REPORT, FEEL GOOD und CLEVER LEBEN auf sich aufmerksam gemacht. HOFFMANN UND CAMPE X ist mit seinen Verlags- und Agenturleistungen für zahlreiche renommierte Kunden wie BMW, Innogy, Deutsche Bank, Thalia, Hochtief, T-Systems oder ZF Friedrichshafen tätig.

