OFFICE CHRISTMAS PARTY / Ab 8. Dezember läuft die abgedrehte Weihnachtskomödie im Kino

L-R: Courtney B. Vance as Walter, T.J. Miller as Clay Vanstone in OFFICE CHRISTMAS PARTY by Paramount Pictures, DreamWorks Pictures, and Reliance Entertainment. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

München (ots) - HO, HO, HOLY SHIT! Wenn der DJ zum Geschlechtsverkehr aufruft, ein Rentier aus der Kloschüssel säuft und die Betriebsfeier zur Abrissparty wird, ist eines klar: Das Weihnachtsfest ist mächtig aus dem Ruder gelaufen. In der abgedrehten Kinokomödie OFFICE CHRISTMAS PARTY glänzt Jennifer Aniston als Spaßverderberin und Spießer-Chefin, ihren feierwütigen Bruder Clay mimt Schauspieler und Comedian T.J. Miller ("Deadpool", "Cloverfield"). Für Chaos im Büro sorgen außerdem Jason Bateman ("Kill the Boss"), Olivia Munn ("X-Men: Apocalypse") und Kate McKinnon ("Ghostbusters"). Die Komödie OFFICE CHRISTMAS PARTY, die ab dem 8. Dezember im Kino läuft, lässt andere Weihnachtsfeiern alt aussehen.

Inhalt: Familie hin oder her, die knallharte Geschäftsfrau Carol (Jennifer Aniston) ist fest entschlossen, die wenig lukrative Filiale ihres Bruders Clay (T.J. Miller) endgültig zu schließen. Doch so einfach lässt sich der beliebte Chef nicht unterkriegen. Er plant eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potentiellen Kunden zu beeindrucken und somit die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern. Während der Party entwickelt sich jedoch eine unkontrollierbare Eigendynamik, in der jegliche Grenzen von Moral und Ordnung gesprengt werden.

Von wegen "stille Nacht, heilige Nacht" - Josh Gordon und Will Speck ("Die Eisprinzen", "Umständlich Verliebt") inszenierten mit OFFICE CHRISTMAS PARTY einen gnadenlosen Ritt in den weihnachtlichen Partyabgrund.

Link zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iJ8z6ZkHQHo

Darsteller: Jason Bateman, Olivia Munn, T.J. Miller, Jennifer Aniston, Jillian Bell, Courtney B. Vance, Kate McKinnon, Jamie Chung, Abbey Lee, Vanessa Bayer Drehbuch: Laura Solon Executive Producers: Josh Gordon, Will Speck, Richard Vane, Beau Bauman Produzenten: Scott Stuber, Guymon Casady, Daniel Rappaport Regie: Josh Gordon, Will Speck

Ab sofort steht Ihnen erstes Bildmaterial unter www.constantinfilm.medianetworx.de zum Download zur Verfügung.

Pressekontakt:

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell