Özgür Yildirim inszeniert NUR GOTT KANN MICH RICHTEN

München (ots) - Nach seinem gefeierten Debüt CHIKO inszeniert Regisseur und Drehbuchautor Özgür Yildirim erneut einen intensiven Gangsterfilm fürs Kino. NUR GOTT KANN MICH RICHTEN ist im Frankfurter Gangstermilieu angesiedelt und reflektiert authentisch und aufwühlend die Härte der Straße. Die Dreharbeiten finden bis Ende Oktober in Hessen und Hamburg statt. Produzenten sind Christian Becker und Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu. Weitere Rollen übernehmen die Darsteller Kida Khodr Ramadan, Edin Hasanovic, Birgit Minichmayr, Peter Simonischek, Franziska Wulf und Alexandra Maria Lara.

Kurzinhalt: Vor Jahren hat Ricky (MORITZ BLEIBTREU) nach einem missglückten Überfall für seinen Bruder Rafael (EDIN HASANOVIC) und Kumpel Latif (KIDA KHODR RAMADAN) den Kopf hingehalten. Latif möchte sich auf ganz besondere Weise bei Ricky für seine Zeit im Knast erkenntlich zeigen: Er bietet ihm ein scheinbar sicheres letztes Ding an, mit Aussicht auf viel Geld. Nach anfänglichem Zögern schlägt Ricky ein und holt auch seinen Bruder Rafael an Bord. Alles läuft reibungslos, bis die Polizistin Diana (BIRGIT MINICHMAYR) auftaucht und die Pläne der Jungs durchkreuzt. Ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel setzt sich in Gang, das sie alle in den Abgrund zu reißen droht.

NUR GOTT KANN MICH RICHTEN ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion und der Paloma Film in Co-Produktion mit Özgür Yildirim und der Constantin Film Produktion. Gefördert wird der Film von HessenFilm und Medien, der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, der Filmförderungsanstalt, dem Deutschen Filmförderfons und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

KINOSTART: 7. September 2017 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Moritz Bleibtreu, Kida Khodr Ramadan, Edin Hasanovic, Birgit Minichmayr, Peter Simonischek, Franziska Wulf, Alexandra Maria Lara, Tim Wilde u.v.a. Produzenten: Christian Becker, Moritz Bleibtreu Executive Producer: Martin Moszkowicz Co-Produzent: Özgür Yildirim Regie & Drehbuch: Özgür Yildirim

