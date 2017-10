Starlight kündigt PSP Investments und AIMCo als institutionelle Partner an und startet ein USD 1,3 Milliarden-Programm zum Erwerb von Mehrfamilien-Immobilien in den Südstaaten

Toronto (ots/PRNewswire) - Erwirbt 465-Einheiten, A-Klasse, Immobilien, Baujahr 2017, in Denver, Colorado

Starlight Investments ("Starlight") ist hocherfreut im Namen gewisser Klienten, seine institutionellen Partner in Verbindung mit der zuvor erwähnten Partnerschaft (die "Partnerschaft") als das Public Sector Pension Investment Board ("PSP Investments") und die Alberta Investment Management Corporation ("AIMCo") vorzustellen. Darüber hinaus ist Starlight erfreut anzukündigen, dass die Partnerschaft ihr Akquisitionsprogramm mit dem Ankauf der Parkhouse Apartment Homes ("Parkhouse"), einer 465-Einheit, A-Klasse Mehrfamilien-Immobilie mit Garten, Baujahr 2017, in Denver, Colorado, begonnen hat.

"Wir treten mit großer Begeisterung und hohen Erwartungen in diese neu gegründete Partnerschaft", sagte Neil Cunningham, Senior Vice President, Global Head of Real Estate and Natural Resources bei PSP Investments. "Wir freuen uns darauf, eng mit Starlight und AIMCo zusammenzuarbeiten, um ein großes, professionell verwaltetes, institutionelles Qualitätsportfolio von Mehrfamilien-Immobilien auf ausgewählten US-Märkten anzusammeln"

"AIMCo freut sich darauf, der Partnerschaft beizutreten und ist von der Möglichkeit begeistert, unseren Mehrfamilien-Immobilien Portfolio auf neue Märkte auszudehnen", sagte Micheal Dal Bello, Senior VP, Real Estate von AIMCo. "Die Partnerschaft nutzt die Synergien unserer entsprechenden Investitionsprogramme und schafft eine langfristige Plattform, Einkünfte zu erzielen, wie es von unseren Kunden und Interessenvertretern gefordert wird."

Die Partnerschaft wurde geschaffen, um USD 1,3 Milliarden, A-Klasse, Neubau mit Garten, Mehr-Familien-Gemeinschaften auf den Vorstadt-Märkten von Atlanta, Georgia; Austin und Dallas, Texas; Denver, Colorado; Orlando und Tampa, Florida; und Phoenix, Arizona, zu erwerben. Die Partnerschaft wird ganz gezielt Teilmärkte anvisieren, die ein Wachstumspotenzial von Mieteinnahmen aufgrund der Mehrfamilien-Dynamik einschließlich Bevölkerungs-, Wirtschafts und Beschäftigungswachstum aufzeigen.

"Wir sind hocherfreut, die ersten aus einer Reihe von Mehrfamilien-Immobilien mit zwei bedeutenden globalen Institutionen zu erwerben und die Expansion der Starlight US-Mehrfamilien-Plattform voranzutreiben", fügte Daniel Drimmer, CEO und President of Starlight Investments hinzu. "Wir freuen uns darauf, ein erstklassiges Mehrfamilien-Portfolio zusammen mit PSP Investments und AIMCo aufzubauen."

Denver ist eines der am schnellsten wachsenden US-Großstadt-Gebiete mit der geringsten Arbeitslosenrate. Die Stadt wird laut Forbes wiederholt als bester Business-Standort bewertet, mit Arbeitgebern, die dorthin ziehen und Stellen anbieten, die bedeutend über dem nationalen Durchschnitt liegen. Denver ist auch eine Stadt, in der die um die Jahrtausendwende Geborenen die wichtigste Mieter-Gruppe darstellen sowie die größte und am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe.

Parkhouse hat einen idealen Standpunkt im wohlhabenden Norden von Denver. Das Stadtzentrum befindet sich etwa 25 Minuten weiter südlich und bietet guten Zugang zu den wichtigen Beschäftigungs- und Unterhaltungszentren. Von Parkhouse kann man zu Fuß größere Einkaufszentren und Krankenhäuser vor Ort erreichen. Parkhouse ist ein Luxuswohnkomplex aus 20 dreistöckigen Wohnungen mit Garten, mit luxuriösen Annehmlichkeiten wie zum Beispiel zwei Klubhäusern mit Fitness- und Business-Zentren, einem Spiele-Zimmer sowie einem Fahrrad- und Ski-Reparatur-Geschäft. Außenanlagen umfassen zwei Swimmingpools im Resort-Stil, Außen-Küchen, benachbarte Parkanlagen und Wanderwege.

Über PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer von Kanadas größten Rentenfonds-Verwaltern mit USD 135,6 Milliarden Netto-Vermögenswerten zum 31. März 2017. Es verwaltet ein diversifiziertes, globales Portfolio aus Investionen in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Privatverschuldung. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet Nettobeiträge in die Rentenfonds des Federal Public Service, der Canadian Forces und der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force. Mit Hauptgschäftssitz in Ottawa hat PSP Investments sein Hauptbüro in Montréal und Niederlassungen in New York und London. Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.investpsp.com oder folgen Sie uns auf Twitter @InvestPSP.

Über Alberta Investment Management Corporation

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) ist einer von Kanadas größten und diversifiziertesten institutionellen Investment-Managern mit mehr als 100 Mrd. USD Vermögenswerten unter ihrem Management. AIMCo wurde am 1. Januar 2008 gegründet und sein Auftrag ist es, überragende und langfristige Investitionsergebnisse für seine Kunden zu erzielen. AIMCo wird von der Regierung von Alberta als unabhängiges Unternehmen geführt und investiert weltweit im Auftrag von 32 Renten-, Stiftungs- und Regierungsfonds in der Provinz von Alberta. Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.aimco.alberta.ca.

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein in Toronto ansässiges, privates Immobilien-Investment und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein großes Leistungsspektrum anbietet und von einem erfahrenen Team aus über 120 Experten geleitet wird. Starlight verwaltet aktuell USD 7,5 Mrd. an Vielfamilien und kommerziellen Immobilien durch Fonds, JVs und Club Deals. Starlights Portfolio besteht aus etwa 35.000 Mehr-Familien-Einheiten, von denen sich 34.000 in Kanada und 11.000 in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden, zusammen mit über 4,6 Millionen Quadratfuß an kommerziellen Immobilien in Kanada. Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.starlightinvest.com und verbinden Sie sich mit LinkedIn at http://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-.

Verwandte Links: http://www.starlightinvest.com and http://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-

Pressekontakt:

Evan Kirsh, President, Starlight U.S. Multi-Family, +1-647-725-0417

ekirsh@starlightus.com, Raj Mehta, Global Head, Private Capital and

Partnerships, +1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com oder Lauren

Kenney, Executive Director, Communications and Human Capital,

+1-416-234-8444, lkenney@starlightinvest.com

Original-Content von: Starlight Investments, übermittelt durch news aktuell