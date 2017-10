BioVendor erwirbt 100% der Anteile an DIAsource ImmunoAssays SA

Louvain-La-Neuve, Belgien (ots/PRNewswire) - Mit Wirkung zum September 2017, erwarb das tschechische Unternehmen BioVendor - Laboratorní medicína a.s. (BioVendor) 100% der Anteile an der DIAsource ImmunoAssays SA von der australischen Aktiengesellschaft Anteo Diagnostics (ASX: ADO). Anteo Diagnostics hatte im Januar 2016 DIAsource erworben.

DIAsource ImmunoAssays, ist ein belgisches Unternehmen, welches sich seit 30 Jahren auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Immunoassay-Tests und offenen Instrumentierungslösungen für die klinische Diagnostik spezialisiert hat. Der Firmensitz befindet sich in Louvain-La-Neuve, südlich von Brüssel und beschäftigt derzeit 80 Personen.

DIAsource ist ein führender Anbieter von IVD-Marktsegmenten wie Vitamin D, ELISA und RIA Assays. In den vergangenen 5 Jahren erzielte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstumsvolumen des Umsatzes (16,3 EUR Mio. Netto-Handelsergebnis) sowie des EBITDA (3,4 EUR Mio.). Es verfügt über eine direkte Vertriebsrepräsentanz in Belgien, Frankreich und Spanien und einen starken Umsatz im Mittleren Osten, Asien und Südamerika.

Der Produktkatalog für die klinische Diagnostik umfasst eine Produktpalette von über 190 ELISA- und 140 RIA-Assays.

Für BioVendor, das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Brünn, Tschechien, bietet diese Akquisition nicht nur eine Erweiterung des Produktportfolios von ELISA- und RIA-Assays, Antikörpern und Reagenzien für die klinische Diagnostik, sondern auch eine direkte Vertriebspräsenz in Belgien, Frankreich und Spanien, sowie ein weltweites Netzwerk von über 100 Vertriebspartnern in über 70 Ländern. Dies ist somit ein weiterer, wichtiger Meilenstein zur Internationalisierung.

Mit DIAsource, der bislang größten Firmenübernahme in den letzten 3 Jahren, setzt BioVendor seinen langfristigen internationalen Expansionskurs fort. Die Unternehmensakquisitionen seit dem Jahr 2014 umfassten: ImmunoLab (Deutschland), ViennaLab Diagnostics (Österreich) und Oxford Biosystems (UK) - gestartet war der Expansionskurs mit der Übernahme von TestLine Clinical Diagnostics (Tschechische Republik).

DIAsource ImmunoAssays, http://www.diasource-diagnostics.com mit Sitz in Louvain-La-Neuve, Belgien, ist ein Unternehmen der BioVendor Group und entwickelt, fertigt und vertreibt manuelle Kits und offene Automaten für die klinische Diagnostik in mehr als 70 Ländern weltweit, sowohl direkt als auch über sein Netzwerk von Vertriebspartnern.

BioVendor group, https://www.biovendor.com/biovendor-group Die BioVendor Gruppe ist eine Holding Gesellschaft in der Branche Diagnostik mit Hauptsitz in Brünn, Tschechische Republik, mit über 380 Mitarbeitern - verteilt auf 14 Unternehmen - tätig in sechs Ländern. BioVendor ist zu 60% im Besitz des Unternehmens Consillium, der Investmentgesellschaft von Herrn Tomáš N?mec und zu 40% im Besitz von Dr. Viktor R?ži?ka, dem Gründer und Vorsitzenden.

