Lateinamerikas Natur in Fruittion Botanicals

São Paulo (ots/PRNewswire) - Duas Rodas erweitert sein Angebot von Produkten, Extrakten und Geschmacksstoffen in Pulverform, die natürliche Wirkstoffe aus in Lateinamerika beheimateten Früchten und Pflanzen nutzen, wie z. B. Acerola, Guaraná, Camu-Camu, Mate und Maqui.

Lateinamerika mit seiner außergewöhnlichen biologischen Vielfalt ist ein Kontinent voller einzigartiger Geschmacksnoten und eine hervorragende Quelle natürlicher Inhaltsstoffe für den menschlichen Verzehr. Das brasilianische multinationale Unternehmen Duas Rodas erweiterte sein Produktangebot im Einklang mit weltweiten Lebensmitteltrends um Fruittion Botanicals, eine Reihe natürlicher und typischer Produkte aus lateinamerikanischen Ländern.

Duas Rodas, ein Vorreiter in der Extraktion ätherischer Öle in Brasilien mit neunzig Jahren Erfahrung in der Herstellung von Extrakten und Produkten in Pulverform, lässt sich immer wieder von der Vielfalt an Früchten, Blättern, Samen und Blumen lateinamerikanischer Pflanzen inspirieren, um der Lebensmittel- und Getränkeindustrie das Beste aus der Natur zu bieten.

Ein disziplinübergreifendes professionelles Spezialistenteam ist an allen Prozessschritten beteiligt - von der sorgfältigen Auswahl natürlicher Rohstoffe bis zur Erforschung und Entwicklung der für die Herstellung der Fruittion Botanicals-Produkte in praktischen und zuverlässigen Formaten (wie Pulver, Flocken, Pulverextrakte, Flüssigkeiten und Geschmacksstoffe) benötigten Zutaten.

"Unsere Spezialisten analysieren die Verfügbarkeit natürlicher Rohstoffe basierend auf Saison, Qualität und Stabilität der Marktversorgung, um die besten Eigenschaften der Natur mit geeigneten technischen Mitteln zu ernten. Wir setzen alles daran, eine stabile Versorgung mit den hochwertigsten Inhaltsstoffen für unsere Kunden zu gewährleisten", so Rosemeri Francener, Director of International Business für Duas Rodas.

Acerola, bekannt für seinen hohen Vitamin-C-Gehalt und eines der Vorzeigeprodukte von Fruittion Botanicals, wurde mit verschiedenen Vitamin-C-Anteilen entwickelt, von 17 % bis 25 %, je nach Bedarf des Kunden.

Fruittion Botanicals bietet außerdem Versionen natürlicher Spezialprodukte wie Guaraná, Açaí, Mate, Kaffee, Camu-Camu, Maqui, Physalis, Hibiskus, Graviola, Blaubeere und Lulo (auch als Naranjilla bekannt) an.

Informationen über Duas Rodas

Duas Rodas verfügt über 10.000 Kunden in mehr als 30 Ländern und ein Portfolio von 3.000 Produkten, darunter Geschmacksstoffe, natürliche Extrakte, Pulverprodukte, Würzmittel, Zusatzstoffe, integrierte Lösungen, Eiscremeprodukte, Schokolade, Süßigkeiten, Backwaren und Zutaten für Konditorwaren sowie Zutaten für Tierfutter. Duas Rodas, führend in Brasilien in der Geschmacksstoffherstellung, wurde 1925 von deutschen Einwanderern gegründet und betreibt derzeit drei Fabriken in Brasilien und vier weitere Fabriken in Argentinien, Chile, Kolumbien und Mexiko sowie sieben Forschungs- und Entwicklungszentren und eine Innovationszentrale. Das Unternehmen ist international für biologische Produkte sowie für FSSC 22000, Sedex Members Ethical Trade Audit, Kosher und Halal zertifiziert.

Pressekontakt:

Suzana Klein, Duas Rodas Communication

Telefon +55 (47) 3372-9016

www.duasrodas.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/570170/Fruittion_Botanicals.jpg

Original-Content von: Duas Rodas, übermittelt durch news aktuell