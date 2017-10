Laurastar Führt "Laurastar Smart" ein, das erste connected bügeleisen

Châtel-St-Denis , Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Bügel - Coach

Laurastar, der Weltmarktführer für professionelle Bügelsysteme, revolutioniert das Bügeln mit der Einführung des ersten verbundenen Bügeleisens auf dem Markt.

Laurastar Smart: ein Coach, um Besser zu Bügeln

Dank Bluetooth-Technologie verbindet sich das Bügelsystem Laurastar Smart mit einer App auf dem Smartphone des Anwenders. Ganz ohne Gebrauchsanweisung: Ein in das Bügeleisen integrierter Sensor ermöglicht es, die Bewegungsabläufe beim Bügeln zu optimieren. Sie werden mit den optimalen Bewegungen verglichen, die in einem interaktiven Video zu sehen sind. Der Anwender lernt schrittweise, die optimalen Handbewegungen auszuführen. Im Anschluss daran lernt er, sein Hemd, seine Jacke usw. besser zu bügeln.

Personalisierte Tutorials für drei Stufen: "Anfänger", "Fortgeschritten" oder "Profi". Sie leisten spielerisch und effizient Unterstützung beim Bügeln, für optimal gepflegte Textilien. Das System als Coach! Der Coach macht jeden Anwender zum Profi. Letzterer kann seinen Fortschritt anhand der von der App gezählten Stunden sowie mit einem "Rewards"-System nachverfolgen.

Eine Technologie, die Mitdenkt

Laurastar Smart vereint Leistungsstärke mit einer einfachen Handhabung und stellt Innovation in den Dienst des Anwenders. Ganz ohne Knopf: Mithilfe eines in den Griff des Bügeleisens integrierten Sensors erfasst die Technologie Laurastar "Sensteam" die Bewegungen und löst den Dampfausstoß automatisch aus. Die stoßweise Dampfabgabe garantiert eine optimale Dosierung und ein perfektes Ergebnis. Ohne Temperatureinstellung: Das Thermostat ist so programmiert, dass es sich an alle Textilien anpasst.

Ein System, das mitdenkt - die Garantie für optimales Bügeln und mühelose Premium-Pflege.

Das Coaching wird außerdem durch das clevere Design des "Origami"-Bezuges unterstützt: es enthält visuelle Bezugspunkte, um die Kleidungsstücke besser zu platzieren und zu falten.

Die neue Serie Laurastar Smart ist noch leiser und verfügt über ein geräuscharmes Ansaug- und Gebläsesystem mit vier Geschwindigkeitsstufen.

Laurastar Smart ist das Ergebnis des gesamten Know-hows von Laurastar, das die Anwender bei jedem Handgriff begleitet. Von den fortschrittlichen Technologien bis zum Design, jedes Element wurde bis ins Detail durchdacht, um den Anwender zu coachen und das Bügeln zu erleichtern und zu optimieren.

Über Laurastar

Laurastar wurde 1980 gegründet und ist Weltmarktführer für innovative und professionelle Bügelsysteme. Das Unternehmen ist im Schweizerischen Châtel-Saint-Denis ansässig und beschäftigt heute rund 230 Mitarbeiter in seinem Sitz und seinen Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Laurastar exportiert in mehr als 40 Länder und hat weltweit bereits 2,7 Millionen Produkte verkauft. In der Schweiz besitzt ein Viertel aller Haushalte ein Laurastar-Produkt.

