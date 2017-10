Essity und Microsoft - zwei starke Partner schließen sich zusammen, um das preisgekrönte Tork® EasyCube(TM)-System mithilfe der Azure Internet der Dinge-Plattform zu unterstützen

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Big Data Content Management-Plattform stärkt Essitys Marktführerschaft im Bereich Hygieneprodukte und datenbasierte Lösungen

Essity, ein global führendes Unternehmen im Bereich Hygiene und Gesundheit, bietet mit der Marke Tork Produkte, Dienstleistungen und gesamtheitliche Lösungen an. Essity und Microsoft gaben vor kurzem ihre Partnerschaft bekannt, um mithilfe von Big Data und Cloud-Computing Essitys Marktführerschaft bei Hygiene- und Gesundheitsprodukten und -lösungen weltweit weiter auszubauen.

Essity verknüpft seine preisgekrönte Tork EasyCube(TM) Facility Management-Software mit Azure Internet der Dinge (IdD) von Microsoft und sorgt damit für eine weitere Optimierung tagtäglicher Abläufe. Diese Lösung erspart den Essity Kunden nicht nur Zeit und Geld, sondern verbessert auch die Nachhaltigkeit. Somit profitieren die Facility Management Kunden direkt davon. Die Partnerschaft versorgt das Facility Management- und Reinigungspersonal mit gezielten und relevanten Informationen mittels verbesserter Analysen, stetiger Innovationen und der überzeugenden Datensicherheit durch Microsoft. Da außerdem immer mehr Einrichtungen IdD-Systeme einsetzen, um ihre operativen Abläufe zu steuern, können Administratoren dadurch ihre Plattformen und Prozesse vereinfachen und vereinheitlichen.

Im Jahr 2014 revolutionierte Essity mit der Marke Tork, die weltweit führende Marke im Bereich professionelle Hygiene, die Reinigungsabläufe in Gebäuden durch einen IdD-ähnlichen Ansatz beim Facility Management in Unternehmen aus aller Welt. Durch den Einsatz von Tork EasyCube ermöglicht Essity dem Facility Management- und Reinigungspersonal Daten über den Verbrauch und die Besucherströme in Echtzeit zu verfolgen. Kurz gesagt, diese Informationen helfen Ihnen:

- Die Effizienz zu steigern - Keine Zeitverschwendung mehr beim unnötigen Überprüfen ungenutzter Einrichtungen. Das Reinigungspersonal hat dadurch mehr Zeit, sich dem dringenden Reinigungsbedarf zu widmen. - Qualität und Kundenzufriedenheit zu steigern - Datenbasierte Reinigung sorgt für mehr Qualität: Keine leeren Spender, unsaubere Waschräume oder andere schmutzige Bereiche mehr. - Das Engagement und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu verbessern - Ihr Reinigungspersonal kann darauf vertrauen, dass jede seiner Tätigkeiten sinnvoll ist. Das erhöht die Produktivität und Arbeitszufriedenheit.

"Tork EasyCube hat die Sicht der Branche aufs Reinigen revolutioniert. Was als innovative Methode zur Reinigung von Waschräumen begann, hat sich in kürzester Zeit zu einem ganzheitlichen Reinigungsansatz entwickelt - dabei haben wir gerade erst damit begonnen. Schon jetzt sind wir weltweiter Marktführer mit unserer Facility Management-Software. Unsere Partnerschaft mit Microsoft und die Nutzung der Azure-Plattform sind nur der Anfang einer ganzen Reihe von Plänen, mit denen wir unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert bringen wollen", so Don Lewis, President, Essity Professional Hygiene.

"Wir sind stolz, Essity bei seiner digitalen Transformation als vertrauensvoller Partner begleiten zu können. Unsere Zusammenarbeit ermöglicht Essity eine neue digitale Plattform, um noch bessere Produkte und Servicemöglichkeiten anzubieten. Durch die Nutzung des IdD und der verbesserten Datenanalyse kann Essity seine Kunden mit weltklassigen Hygiene- und Gesundheitslösungen unterstützen", sagt Joacim Damgard, General Manager, Microsoft Schweden.

Über Essity

Essity ist ein global führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen. Die Unternehmensgruppe entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Hygienepapiere für Endverbraucher, professionelle Hygienelösungen sowie Körperpflegeprodukte (Babypflege, Damenhygiene, Inkontinenzprodukte sowie medizinische Produkte). Unsere Vision ist es, die Lebensqualität der Menschen durch hochwertige Hygiene- und Gesundheitslösungen zu verbessern. Essity vertreibt seine Produkte in rund 150 Ländern der Welt unter vielen starken Marken, darunter auch die global führenden Marken TENA und Tork sowie regionale Marken wie Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba Tempo, Vinda und Zewa. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz im Jahr 2016 betrug 10,7 Mrd. Euro. In unserem Geschäftsmodell ist nachhaltiges Handeln fest verankert und schafft langfristige Werte für Mensch und Natur. Essity hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist seit 2017 an der NASDAQ Stockholm notiert. Zuvor war Essity Teil der SCA-Unternehmensgruppe. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.essity.com .

Über Tork

Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Dazu gehören Spender, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Seife, Servietten sowie Wischtücher für Industrie und Gastgewerbe. Durch seine Fachkompetenz in den Bereichen Hygiene, funktionales Design und Nachhaltigkeit ist Tork zum Marktführer aufgestiegen. Tork ist eine globale Marke von Essity und ein zuverlässiger Partner für Kunden in mehr als 90 Ländern. Die aktuellsten Nachrichten und Innovationen von Tork finden Sie unter http://www.tork.de .

Über Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist führendes Unternehmen im Bereich Plattform- und Produktivitätsentwicklung auf dem "Mobile first"- und "Cloud first"-Gebiet. Seine Aufgabe besteht darin, weltweit jede Organisation und jede Person zu befähigen, mehr zu erreichen.

