Neue Bildagentur: Fotohour - die etwas andere Seite für Stockfotografie

Stuttgart (ots) - Auf der neu installierten Homepage findet der Betrachter unter www.fotohour.com alternativ www.fotohour.de in sechs verschiedenen Bildergalerien mit zahlreichen Unterordnern zum Teil ausgefallene Bilder von beeindruckender Vielfalt.

Sowohl professionelle Bildverwerter als auch private Nutzer oder interessierte Unternehmen finden hier nicht nur Bilder aus - fast - der ganzen Welt und vielen Lebensbereichen, sondern können über ein verbundenes Partnerunternehmen auch Bilderrahmen, bedruckte T-Shirts, Tassen, Kalender, Puzzles und anderes unkompliziert bestellen. Die Fotoseite, die durch ihre einfache Handhabung überzeugt, bietet ansprechende Bilder und hebt sich aufgrund ihrer übersichtlichen Struktur und einfachen Bedienbarkeit wohltuend von der Konkurrenz ab. Den innerhalb der Themenbereiche wie Tiere, Länder, Menschen etc. nach Aufnahmedatum übersichtlich angeordneten Fotos sieht man teilweise die fotografische Entwicklung, insbesondere den technischen Fortschritt in der digitalen Fotografie deutlich an.

Fotohour wird ausschließlich von seinem Betreiber bestückt und erweitert sein Angebot permanent. So findet man derzeit Bilder aus etwa 80 Ländern aus allen Kontinenten und es werden ständig mehr. Darunter sind nicht nur Bilder aus den klassischen europäischen oder überseeischen Reiseländern zu finden, sondern auch Fotos aus Syrien aus der Zeit des Bürgerkriegs, aus Schwarzafrika, dem südamerikanischen Urwald oder Auge in Auge mit einem amerikanischen Grizzly oder einem Gorilla in Uganda.

Traumhaft schön sind auch aktuelle Bilder beispielsweise aus dem Iran. Diese zeigen u.a. Menschen, die sich der "Achse des Bösen" nicht zugehörig fühlen. Sie zeigen Menschen, die hoffnungsvoll in eine bessere Zukunft schauen und dabei gerne die Hilfe des Westens beanspruchen möchten.

Fotohour überzeugt den Besucher aufgrund seines privaten Charmes und führt ihn weg von den teils überperfektionierten und umständlich zu handhabenden Seiten der großen Fotoagenturen hin zu den Menschen der Welt.

Um sich noch unkomplizierter Bildmaterial zu beschaffen, ermöglicht ein spezieller Redakteurszugang den Zugriff lediglich durch Eingabe der E-Mail-Adresse.

