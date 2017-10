Neuer Dashboard-Designer für fluidOps-Produkte

Walldorf (ots) - Die Version 8.1 von Information Workbench und eCloudManager von fluidOps ist ab sofort verfügbar. Die Smart Data Plattform für Data Center, Cloud und das Internet der Dinge (IoT) ist neu mit einem Dashboard-Designer ausgestattet: Anwender bauen mit anpassbaren Vorlagen individuelle Ansichten und erstellen Reports. fluidOps ist ein führender Spezialist für semantische Technologien, die Unternehmen zu Smart Data und Smart Operations befähigen. Hierdurch steigt die Effizienz und das Umsatzpotenzial - beispielsweise bei Managed Service Providern.

Top-Funktion: Dashboard-Designer

fluidOps-Produkte schaffen Transparenz über viele Datenquellen hinweg: Smart Data entsteht. Die Analyse und Auswertung der Daten können die Anwender nun in einem individuellen Dashboard übersichtlich darstellen: Mit anpassbaren Vorlagen baut jeder Anwender per Drag & Drop die Übersicht, die er benötigt in einem Kachel-Design.

Die Anwender können das Layout, den Namen und die Breite einer Kachel anpassen und auch CSS-Vorlagen nutzen. Das fertige Dashboard passt sich responsiv an diverse Bildschirmgrößen an.

Weitere neue Funktionen in der Version 8.1

- Mehr Anwenderfreundlichkeit durch einklappbares Hauptmenü, Sidebar für Informationen und Einstellungen, Visualisierung von Daten als Baum oder Sunburst für die übersichtliche Darstellung komplexer Abhängigkeiten - Verbesserungen bei Diagnose, Monitoring, Installation, Administration, Betrieb, Lizenzmanagement - Hybrid Cloud Support für Landscape as a Service (LaaS) - Optimierte Anbindung von Hyper-V, Azure, Cisco UCS, NetApp, SAP Monitoring - Verbesserte User Interfaces für die Datenintegration - Vereinfachungen bei der Installation und dem Management von Apps - Optimierte Dokumentation - Entwickler können noch leichter Abfragen durchführen, E-Mail-Templates vorgeben und Datenspeicher verwalten.

Detail-Informationen zu den Produkten von fluidOps finden Sie unter: www.fluidops.com/de/produkte.

