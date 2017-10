Köln (ots) - Europas große Tageskonferenz - StartupCon - für engagierte Gründer, Corporates und etablierte Kapitalgeber aus allen Bereichen der Wirtschaft, geht am 11. Oktober 2017 in die vierte Runde. Die Veranstaltung findet abermals in einem Kölner Wahrzeichen, der 80.000 Quadratmeter großen LANXESS arena, statt. Zwischen 9:00 und 19:00 Uhr haben die Teilnehmer und Besucher hier die Möglichkeit ihr berufliches Netzwerk auszubauen, Investoren für neue Projekte zu gewinnen sowie über zukunftsträchtige Geschäftsmodelle der digitalen Transformation zu diskutieren, zu lernen und sich fortzubilden.

Auch in diesem Jahr legen die Veranstalter der StartupCon wieder besonderen Wert auf ein hochkarätiges und einzigartiges Bühnenprogramm. Eingeladen sind Investoren und Gründer aus aller Welt, die dem Publikum seltene sowie authentische Einblicke in ihre Erfolgsgeschichten gewähren. Ziel ist es, den Teilnehmern der Konferenz Inspiration zu schenken und diese bei ihren Visionen zu bekräftigen und zu unterstützen, so dass möglichst viele Ideen Realität werden. Mit einem jährlichen Wachstum von fast 300 % leistet das international bekannte Branchenevent einen Beitrag zur Stärkung der Gründerszene in Deutschland. 2017 rechnen die Veranstalter mit mehr als 5.000 Besuchern.

StartupCity Cologne

Im Innenraum der Arena findet die StartupCity Cologne statt. Die rund 500 nationalen und internationalen Early Stage-Startups präsentieren sich hier mit vielfältigen Konzepten aus den Bereichen Mobility, Technology, Finance, Insurance, Commerce, Life Science, Lifestyle sowie Services und stehen den Interessenten Rede und Antwort. Parallel dazu gewähren rund 200 Top-Referenten auf fünf Bühnen Einblicke in deren Leben als Unternehmer und berichten von den aktuellsten Entwicklungen.

Unter anderem als Speaker mit dabei:

- Klaus Hommels, CEO von Lakestar (mehrfach ausgezeichneter Star-Investor und einer der ersten Investoren von Skype, Spotify und Facebook) - Cyriac Roeding, Gründer von shopkick - Damien Declercq, CEO von Local Motors - Julian und Hartmut Teicke, Gründer von WeFox

StartupExpo

Im Umlauf der Arena findet die StartupExpo statt. Hier dreht sich alles um führende Unternehmen und Growth Startups. Mehr als 100 Aussteller geben Einblicke in neue Entwicklungen und diskutieren mit den Teilnehmern erfolgsversprechende Strategien sowie Partnerschaften rund um den voranschreitenden digitalen Wandel.

One-On-One Pitches, Talks, Workshops und ein Hackathon Die 50 Logen der LANXESS arena stehen für Pitches zur Verfügung. Junge Gründer haben hier die Möglichkeit ihre Ideen und Geschäftsmodelle den mehr als 300 Investoren vorzustellen. Zusätzlich stehen 20 Table Talks, 30 Workshops, vier VR-Kinos sowie ein Hackathon und ein spektakulärer Drohnen-Parkour auf dem Programm.

Tickets für die vierte StartupCon am 11. Oktober 2017 in der Kölner LANXESS Arena gibt es für interessierte Gründer - inklusive aller Vorträge und Workshops - ab 69 EUR. Investoren zahlen 199 EUR für den Zugang zu allen Vorträgen sowie Workshops und der StartupExpo. Unternehmer können für 249 EUR das komplette Angebot der Veranstaltung nutzen. Erhältlich unter www.startupcon.de/ticket

Über die StartupCon

Die einmal jährlich in Köln stattfindende StartupCon ist Europas große Tageskonferenz. 2014 ins Leben gerufen, entwickelte sich die Veranstaltung in den vergangenen vier Jahren zu dem Place to be der Gründerszene. Mit einem jährlichen Wachstum von fast 300% leistet der international bekannte Branchenevent einen herausragenden Beitrag zur Stärkung der Gründerszene in Deutschland. Seit 2015 gibt es zusätzlich die StartupExpo: Mehr als 300 Aussteller geben Einblicke in neue Entwicklungen und diskutieren mit den Teilnehmern erfolgsversprechende Strategien sowie Partnerschaften rund um den voranschreitenden digitalen Wandel. Die Veranstalter der StartupCon rechnen 2017 mit 500 Ausstellern, 800 One-to-One Pitches und ca. 5.000 Besuchern.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@startupcon.de oder 02263/9290560

Original-Content von: StartupCon, übermittelt durch news aktuell