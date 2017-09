Ecuador versammelt das Beste aus der Welt der darstellenden Künste

Quito, Ecuador (ots/PRNewswire) - Die im Süden von Ecuador in der Nähe des Äquators gelegene Stadt Loja, die als Impulse setzendes Zentrum für zahlreiche Künstler und als die Kulturhauptstadt des Landes bekannt ist, wird Schauplatz des zweiten International Festival of the Performing Arts - Loja 2017. Das Kunst- und Kulturfestival, das vom 16. - 26. November in der ecuadorianischen Stadt stattfindet, ist ein außerordentliches Ereignis, und sowohl Zuschauer als auch Künstler aus allen Teilen der Welt haben diese Daten vorgemerkt und werden die Theater, Plazas und farbenfrohen Art-Walks mit jener besonderen Lebendigkeit erfüllen, die man nur auf den größten Festivals der Welt erfahren kann.

Geboten wird ein spektakuläres Programm, darunter auch internationale darstellende Künstler wie Els Comediants, die bei den Abschlussfeierlichkeiten der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona auftraten, Shows wie "Im Bauch des Wals", aufgeführt von der berühmten dänischen Gruppe Odin Teatret und die besten, nach höchsten und strengsten Qualitätsmaßstäben ausgewählten nationalen Theaterensembles, die alle dazu beitragen werden, das International Festival of Performing Arts - Loja 2017 zu einem unvergleichlichen Event zu machen.

Das von zwei der weltgrößten Festivals, nämlich Edinburgh, Schottland, und Avignon, Frankreich, inspirierte International Festival of Performing Arts - Loja 2017 gilt als Höhepunkt der darstellenden Künste in ganz Lateinamerika. Die Festspiele haben sich aufgrund ihrer Bedeutung in der Welt der Bühnenkunst schnell als feste, Grenzen transzendierende Größe etabliert, nicht nur im Land und in der Region, sondern für alle Formen der darstellenden Kunst weltweit.

Im Rahmen des 11 Tage währenden International Festival of Performing Arts 2017 wird Loja zum kulturellen, künstlerischen und touristischen Mittelpunkt der gesamten Region. Hier wird man an jeder Ecke und in unbedingter, direkter Großartigkeit die darstellenden Künste in all ihren Formen wie z.B. Theater, Pantomime, Tanzkunst und Clowns erleben können. Loja und ganz Ecuador sind bestens gerüstet und freuen sich darauf, die Besucher aus allen Teilen der Welt mit offenen Armen und einem strahlenden Lächeln zu empfangen.

