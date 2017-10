Paris (ots/PRNewswire) - - Älteste TCM-Marke Chinas mit fast 500 Jahre alter Geschichte

- GuoJiaxue, Chairman GuangYuYuan: "Mit unserer Pariser Fashion Week-Kampagne möchten wir junge Verbraucher ansprechen. Wir sind die älteste traditionelle chinesische Medizinmarke unter den "Big 4", weshalb man uns nachsieht, wenn wir altmodisch sind. Heute interpretieren wir unser Erbe mit Innovation und Flair neu."

Ebenso wie andere Unternehmen, die mit der Bezeichnung "altehrwürdige Marke" versehen sind, arbeitet GuangYuYuan am Gleichgewicht zwischen Erbe und Nachfrage moderner Verbraucher. Laut der Website des Staatsrates der Volksrepublik China "können lediglich etwa 10 % der [altehrwürdigen Marken Chinas] die Nachfrage einer modernen Wirtschaft befriedigen".

Am 01. Oktober war GuangYuYuan zum ersten Mal auf globaler Ebene zur Pariser Fashion Week vertreten und unterstützte den aufstrebenden Modedesigner Liu Qing, auch bekannt als Big-King, im Rahmen seiner ersten Modenschau in Paris im Musee Jacquemart-André. Die äußerst unübliche Zusammenarbeit zwischen einer TCM-Marke und Modedesignern ist die Idee des neuen General Manager, Wang Xinyu, Brand Center GuangYuYuan. Unter der Leitung von Wang Xinyu hat das Unternehmen eine Modernisierungsstrategie im Marketingbereich ins Leben gerufen, die wahrhaft revolutionär ist für eines der ältesten Unternehmen in China, wenn nicht der Welt. Die Modenschau zum Ende der Pariser Fashion Week wurde vom Technologie-Riesen Tencent co-organsiert und erzeugte eine Verschmelzung von Innovation und Tradition.

GuoJiaxue, COB GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd., erläuterte die Strategie, die hinter dem Sponsoring steckt: "Mit unserer Pariser Fashion Week-Kampagne möchten wir junge Verbraucher ansprechen. Wir sind die älteste traditionelle chinesische Medizinmarke unter den "Big 4", weshalb man uns leicht nachsieht, wenn wir altmodisch sind. Heute interpretieren wir unser Erbe mit Innovation und Flair neu."

Big-King verkörpert den jungen Kunden, den sich GuangYuYuan wünscht. Auf dem Laufsteg präsentierte er 10 moderne Looks, die - wie die Geschichte GuangYuYuans - an traditionelle chinesische Motive und Themen angelehnt waren. Zu dem von Stars übersäten Event waren Berühmtheiten wie Celina Jade vor Ort, Repräsentanten erstklassiger Modehäuser wie Gucci und Louis Vuitton sowie Politiker, darunter der ehemalige Premierminister Frankreichs, Jean-Pierre Raffarin.

"Wir verändern und setzen uns ein, um mit den heutigen Verbrauchern mitzugehen, aber dennoch wird GuangYuYuan zu keinem Zeitpunkt Kompromisse machen, wenn es um Produktqualität oder den Erhalt des immateriellen Kulturerbes geht", betont GuoJiaxue.

Über GuangYuYuan

GuangYuYuan (600771 | CHN) wurde 1541 gegründet und 2003 durch den führenden Pharmagroßkonzern Chinas, die Xi'an Dongsheng Group, aufgekauft. Das Unternehmen ist an der Börse Shanghai gelistet. 2006 ehrte das chinesische Ministerium für Wirtschaft GuangYuYuan mit der Bezeichnung "altehrwürdige Marke". Zwei der ältesten Produkte des Unternehmens, GuilingJi und Dingkun Dan, wurden zu immateriellem Kulturerbe Chinas erklärt - die Herstellung der Produkte gilt als Staatsgeheimnis.

Website: www.guangyuyuan.cn

