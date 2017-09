Content Guru und Webhelp enthüllen neue Kundenengagement-Partnerschaft

London (ots/PRNewswire) - Content Guru ist eine neue wichtige Partnerschaft mit Webhelp, einem führenden Experten für globale Kundenbeziehungen, eingegangen. Diese Partnerschaft markiert den Beginn der Erbringung der preisgekrönten storm®Customer Engagement Hub(TM) und Cloud Contact Centre Dienstleistungen für Webhelp-Unternehmenskunden innerhalb und außerhalb Europas.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/560821/Content_Guru_Webhelp_Logo.jpg )

Webhelp zählt zu den Weltmarktführern im Bereich des Business Process Outsourcing (BPO) mit starkem Fokus auf die Umgestaltung des Kundenerlebnisses. Im Anschluss an eine umfassende Evaluierung des Contact Centre as-a-Service (CCaaS) Marktplatzes entschied Webhelp sich für Content Gurus storm, die größte Communications Integration(TM) Plattform Europas, um skalierbare Multikanal-Kommunikationsdienstleistungen für seine sektorübergreifende Benutzerbasis anbieten zu können.

Um marktführende, bedarfsgerechte Selbstbedienungsfunktionen für den Benutzer zu schaffen, integriert storm sich in CRM, WFM, ERP und andere Informationssysteme von Webhelp-Nutzern, während gleichzeitig Agenten des Webhelp-Contact Centers dazu befähigt werden, alle Kommunikationskanäle mit einer einzigen Softwarearchitektur zu bedienen. Webchat, E-Mail, soziale Netzwerke, SMS und Web-Echtzeitkommunikation (Audio und Video) werden alle von storms browserbasiertem Desktop Task Assistant (DTA®) Agentenportal bedient.

storms konkurrenzlose Komponentenkombination ermöglicht mehreren Hundert weltweit führenden Organisationen eine effektivere und konkurrenzfähige Kommunikation mit Kunden und Bürgern durch mehrere Millionen Transkationen täglich.

David Turner, CEO bei Webhelp UK, SA und Indien, erklärte:

"Wir sind sehr stolz auf unsere Rolle als Technologie-Enabler. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Webhelp führende Technologien verwendet und mit unserer Expertise in Bereitstellung und Anpassung kombiniert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle unsere Kunden maßgeschneiderte, hochinnovative Lösungen erhalten.

Unsere Kunden fordern erstklassige Fertigkeiten im Bereich des Kundendialogs, die sie als Kunden einen Spitzenplatz einnehmen lassen. So werden Unverwechselbarkeit und Wettbewerbsvorteil in den jeweiligen Branchen unserer Kunden geschaffen. In Verbindung mit Webhelps erfahrenem Team aus Servicearchitekten und Contact Center Fachkräften bietet storm den wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden flexibelste und effizienteste Hilfsmittel.

Ein weiterer Grund, aus dem wir uns für eine Partnerschaft mit Content Guru entschieden haben, waren die schnellen Implementierungszeiten ihres hochqualifizierten Projektmanagements, ihre Einsatzgebiete und ihre Personalbereitstellung selbst bei komplexen Konfigurationen, bei denen neue Dienstleistungen mehrere Legacy-Plattformen in einen Client-Bestand einbezogen werden müssen."

Martin Taylor, CMO bei Content Guru, fügte hinzu:

"In allen Bereichen können wir sehen, wie sich der Trend hin zum Cloud-Kundenengagement weiter beschleunigt. Webhelps Herkunft, vereint mit storms transformierenden Möglichkeiten, bietet Endbenutzern aller Dimensionen und Bereiche ein solides Contact Center und digitales Selbstbedienungsangebot. Wir sehen den Möglichkeiten, die diese aufregende und möglicherweise marktprägende Partnerschaft unseren Organisationen und Kunden bringen wird, voller Erwartung entgegen."

Content Guru: Daten und Fakten

Content Guru bietet Communications Integration(TM) Dienstleistungen durch seine storm®Plattform. Storm ist ein funktionsreicher Multikanal-Customer Engagement Hub(TM), der Kunden aller Größenordnungen Inbound- und Outbound-Contact Center Funktionen bietet, wie u.a. iACD®(Intelligent Automated Contact Distribution). storm kann problemlos mit nahezu allen Drittinformationssystemen integriert werden und unterstützt WFO (Workforce Management) sowie CRM (Customer Relationship Management).

Gegründet 2005 im Herzen Europas "Tech Valley" in Bracknell, Berkshire, bietet Content Guru hochmoderne Kommunikationsdienstleistungen durch ein cloud-basiertes Bereitstellungsmodell. Zu seinen Kunden zählen große Unternehmen und staatliche Einrichtungen aus den unterschiedlichsten Branchen. 2016 gewann das Unternehmen einen Queen's Award for Enterprise: Innovation, die höchste Auszeichnung für Unternehmen in Großbrittanien, den UK Industry Award für seine Transformationsarbeit mit NHS 111 London sowie einen Comms National Award. 2017 konnte Content Guru bei den Computing Digital Technology Leaders' Awards, den UK Cloud Awards und den IT Europa Awards triumphieren.

Webhelp: Daten und Fakten

Webhelp, globaler Experte für Kundenerlebnis und Business Process Outsourcing, bietet ein mehrsprachiges Mehrkanal-Netzwerk bestehend aus mehr als 35 000 Beratern weltweit. Mit einem Umsatz, der sich in den letzten fünf Jahren verdreifachen konnte und sich so Ende 2016 auf 886 Millionen belief, weist die Gruppe ein rasanteres Wachstum als jedes andere Unternehmen ihrer Branche auf.

Mehr als 500 Kunden vertrauen Webhelp das Management und die Optimierung ihrer Customer Relationship-Lösungen an, sowohl in Bezug auf Managementeinrichtungen (Kundenservice, technischer Support) und Lösungen zur Gewinnung und Bindung von Kunden als auch im Bereich der Organisations- und Betriebsberatung.

Im täglichen Kontakt mit mehr als 500.000 Benutzern, arbeitet Webhelp gemeinsam mit seinen Kunden am Design und an der Verbesserung der Customer Journey sowie an der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen durch die Erfassung und Auswertung mehrkanaliger Daten.

Webhelp ist ein sozial verantwortungsvolles Unternehmen, das in Humankapital investiert. Respekt und Förderung von Mitarbeitern sowie Chancengleichheit zählen zu den Schlüsselelementen des CSR-Engagements der Gruppe. Webhelp ist seit März 2016 im Besitz seines Managements und KKR, ein großer Investmentfonds von internationaler Bedeutung.

