Xbox gestaltet einzigartige, von Paul Walker inspirierte Xbox One S Konsole, um Spenden für Paul Walkers Reach Out WorldWide zu sammeln

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Nur wenige Filmreihen sind erfolgreicher als "Fast and Furious" und zum Andenken daran hat Xbox eine spezielle Xbox One S Konsole gestaltet, die sich an Paul Walkers erstem Auto in The Fast and the Furious orientiert. Diese einzigartige Konsole verfügt über dasselbe Design in leuchtendem Grün und Blau wie das Auto in der Eröffnungsszene und im allerersten Rennen zwischen Vin Diesel und Paul Walker.

Diese Konsole ist nicht nur für Fans der Filme ein echtes Sammlerstück, sondern auch für Fans der Xbox. Einige der engsten Freunde von Paul Walker und Mitglieder der Besetzung sind mit ihrem Autogramm darauf vertreten, darunter Vin Diesel, Tyrese Gibson und Cody Walker (Paul Walkers Bruder).

Die Konsole wird am Sonntag, 1. Oktober bei einer Tombola verlost. Xbox veranstaltet in Partnerschaft mit Reach Out WorldWide (ROWW) die dritte jährliche wohltätige Livestream-Veranstaltung unter dem Titel Game4Paul. Die Veranstaltung ist zu Ehren von Paul Walker und seines Einsatzes für Menschen und gute Zwecke. Die Einnahmen aus der Verlosung der Konsole gehen direkt an ROWW, eine gemeinnützige Organisation für die Katastrophenhilfe, die von Paul Walker gegründet wurde, um Bedürftigen nach Naturkatastrophen schnelle effiziente Hilfe zukommen zu lassen. Karten für die Tombola können jetzt unter www.game4paul.com erworben werden.

"Ich fand die Idee für die Xbox bereits toll, als alles für Paul und The Fast and the Furious begann, mit diesem fantastischen individuellen Design der Konsole", sagte Cody Walker, Pauls Bruder und CEO von Reach Out WorldWide. "Es ist höchst wichtig, die Arbeit von ROWW fortzusetzen und wir begrüßen es sehr, dass Xbox diese Xbox One S gestaltet und im Rahmen unseres Game4Paul verlost."

"Unsere Xbox-Familie ist stolz darauf, einen kleinen Anteil am Gedenken an Pauls fantastische Laufbahn zu haben und mit ROWW zu arbeiten", sagte Aaron Greenberg, Geschäftsführer für Games Marketing bei Xbox. "Das Team hat sich für diese spezielle Gestaltung der Konsole eine Menge Gedanken gemacht. Wir sind höchst erfreut darüber, Paul und der unvergesslichen Figur aus Fast and Furious Reverenz zu erweisen."

Fans, die an der Tombola teilnehmen oder ROWW unterstützen möchten,können ihren Beitrag leisten und Game4Paul live unter www.game4paul.com und in Mixer Xbox Channel, Twitch Xbox Channel und auf Cody Walkers Facebookseite verfolgen.

