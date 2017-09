Changchun empfiehlt 120 städtische Unternehmen auf weltweiter Ebene

Changchun, China (ots/PRNewswire) - Die Kommunalregierung von Changchun, eine Stadt im Nordosten Chinas, hat vor kurzem bei einer Veranstaltung 120 städtische Unternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen und hoher Glaubwürdigkeit einem weltweiten Publikum vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war es, ausländische Investoren anzuwerben und die Stadt als regionales Zentrum in Nordostasien darzustellen.

Changchun befindet sich geografisch gesehen in der Mitte der nordöstlichen Region Chinas und in der Mitte von Nordostasien. Die Stadt kann vier Entwicklungszonen und einen neuen Stadtbezirk auf nationaler Ebene vorweisen. Sie ist eine wichtige Industriebasis und Getreidegutbasis in China. Neben den drei Hauptbranchen - die Automobilbranche, die Landwirtschaft und der Maschinenbau - spielt die Stadt zudem eine Rolle bei über sechs strategischen aufstrebenden Branchen, einschließlich der Biomedizin, neuen Energien und Photoelektronenspektroskopie. Die Stadt verzeichnete im ersten Halbjahr ein Wirtschaftswachstum von 8 Prozent und lag damit über dem landesweiten Durchschnitt und noch vor anderen Großstädten in der Region.

Jia Lina, stellvertretende Bürgermeisterin von Changchun, meinte, dass Changchun als wichtige Stadt entlang des Wirtschaftskorridors China-Mongolei-Russland und der nationalen Öffnungsstrategie Changchun-Jilin-Tumen zehn Vorteile hätte. Hierzu zählen die Lage, die Ressourcen, die Bildung, die Hauptbranchen, geeignete Produktionsfaktoren, mehrere Entwicklungszonen und Industrieparks, günstige Umweltbedingungen und förderliche Gesetzesregelungen. Die Stadt versucht auch, sich noch weiter zu öffnen und sich in die Entwicklung der Weltwirtschaft zu integrieren.

Zu den vorgestellten Unternehmen zählten u. a. die First Automobile Group, CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Changchun Ouya Group, Dirui Industrial Co., Kinglaser Co. und Haoyue Group. Des Weiteren wurden regionale Spezialitäten wie Changchun-Reis und Birkenwein angeboten.

Qi Guohua, Leiter der Auslandsbehörde der Stadt, erklärte, dass Changchun für ihre Automobilbranche, Filme, Skulpturen, wissenschaftliche Ausbildung und Begrünung bekannt sei und bereits neun Jahre in Folge als eine Stadt der Freude ausgezeichnet wurde. Die Aktion würde den Unternehmen der Stadt helfen, global zu werden und mehr Investoren zu gewinnen. Eine starke internationale Zusammenarbeit unterstützt die Öffnung und Entwicklung der Stadt als regionales Zentrum in Nordostasien.

