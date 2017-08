Silent-Aire Limited Partnership baut europäischen Unternehmenssitz durch die Übernahme von RMI Engineering Ltd. in Dublin, Ireland auf

Edmonton, Alberta, und Dublin (ots/PRNewswire) - Silent-Aire Limited Partnership gibt bekannt, dass es RMI Engineering Ltd übernommen hat, ein in Irland ansässiges Unternehmen für Design, Konstruktion und Herstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Dublin wird zum europäischen Unternehmenssitz für die neue Geschäftseinheit, die den Namen Silent-Aire Europe Limited erhält. Mit den weiteren 90 RMI-Mitarbeitern wächst das globale Team von Silent-Aire auf 900 Personen und 51.100 qm (550.000 sq/ft) Produktionsfläche an.

"Die RMI-Übernahme schafft zusätzliche Chancen für Wachstum und Innovation bei Silent-Aire in der sich ständig ausweitenden Branche der Hyperscale-Datenzentren. "Silent-Aire plant weitere Infrastruktur und HLK-Technologien beizusteuern, um weiterhin weltweit führende Lösungen für AHU, CRAC, CRAHU und modulare Datenzentren zu liefern", so Dan Leckelt, Co-CEO von Silent-Aire.

"Wir sind sehr stolz darauf, was das RMI-Team erreicht hat, und jetzt sind wir durch den Maßstab und das geistige Eigentum von Silent-Aire dazu in der Lage, unsere Expansion in Europa zu beschleunigen", sagte Eamon Molloy, Eigentümer/CEO von RMI. "Die vollständige Integration von RMI in Silent-Aire ist im Gange und wir freuen uns auf die Möglichkeiten, unsere Präsenz und unseren Kundenstamm zu erweitern."

Im weiteren Verlauf wird die Übernahme den Namen Silent-Aire annehmen, der für Qualität und Zuverlässigkeit in der Branche der institutionellen, industriellen und Datenzentrumsbranchen steht und eine nachhaltige Markenpräsenz verspricht. Eamon Molloy wurde zum Managing Director ernannt und wird dem Führungsteam von Silent-Aire beitreten.

"Unsere Kunden expandieren auf der ganzen Welt und wir erkennen den Wert, den der gute Ruf von RMI für hochwertige Technik und Herstellung in Europa hat. Die Übernahme von RMI beschleunigt unsere Fähigkeit, tägliche Lieferzeiten zu verbessern und Kosten zu optimieren, während wir an der Erfüllung der Mission von Silent-Aire arbeiten, kontinuierliche Verbesserung zu liefern, die letztendlich unseren Kunden zugute kommt", sagte Lindsey Leckelt, Co-CEO von Silent-Aire.

Über Silent-Aire

Das 1994 gegründete Unternehmen Silent-Aire Limited Partnership ist ein globales Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und den Bau von Datenzentren. Unser umfangreiches Produktportfolio umfasst modulare Datenzentren; und kundenspezifische HLK-Technik für missionskritische Datenzentren sowie industrielle und institutionelle Einrichtungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta, Kanada beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter und verfügt über Fertigungsanlagen in Edmonton Alberta, Phoenix, Arizona, und Dublin, Irland sowie Vertriebs-/Servicezentren in Seattle, Washington und Ashburn, Virginia. Unsere Fähigkeiten für Design, Konstruktion und Herstellung von innovativen Lösungen haben uns das Vertrauen der Inhaber und Betreiber führender Hyperscale-Datenzentren seit mehr als einem Jahrzehnt eingebracht. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.silent-aire.com.

