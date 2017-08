Pragmatic Marketing erweitert weltweit sein öffentliches Kursangebot

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Pragmatic Marketing, die Autorität im Bereich Produktmanagement und -marketing, wird im kommenden Herbst sein Angebot an öffentlichen Kursen auf fünf neue Märkte weltweit erweitern.

Seit Jahrzehnten bietet das Unternehmen private Schulungen in Unternehmen auf aller Welt, aber zum ersten Mal wird Pragmatic Marketing I in diesen Regionen auch öffentliche Kurse anbieten - zunächst in Singapur ab September, in den Niederlanden und in Deutschland ab Oktober sowie in Australien und Schweden ab November.

"Wir expandieren speziell in diese Märkte, weil das technologische Wachstum an diesen wichtigen Standorten einen Bedarf an hochwertigen, bewährten Schulungen erzeugt hat, und diese können wir bereitstellen", sagte Jim Foxworthy, President und CEO von Pragmatic Marketing. "Zudem hilft es uns, unserer Vision näherzukommen: von einer Welt, in der jeder Markt eine Stimme hat und jedes Produkt ein Problem lösen kann."

Um diesem Wachstum begegnen zu können, hat Pragmatic Marketing kürzlich drei weitere hochqualifizierte Dozenten in sein Team aufgenommen.

Der aktuelle Kursplan umfasst Schulungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Informationen zu Pragmatic Marketing

Pragmatic Marketing wurde im Jahr 1993 gegründet und hat sich zu einer Autorität im Bereich Management und Marketing von Technologieprodukten entwickelt. Das Unternehmen hat über 125.000 Fachkräfte im Produktmanagement- und -marketing ausgebildet, von denen über 50.000 die Zertifizierung "Pragmatic Marketing Certified" erhalten haben. Neben dem Angebot von Schulungen produziert das Team aus Vordenkern bei Pragmatic Marketing Blogs, Webinare, Podcasts und Publikationen, die Fachkräften weltweit wertvolle Brancheneinblicke liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PragmaticMarketing.com oder telefonisch +1 480-515-1411.

