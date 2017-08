Rulebreaker steigt bei Smartjobr ein

Hannover (ots) - Beteiligungsgesellschaft mit Top-Manager Utz Claassen ist erster Investor des Startups für Freelancer

Smartjobr, die erste Freelancer-Plattform mit Matching-Funktion, erhält prominente Unterstützung: Die Beteiligungsgesellschaft Rulebreaker steigt beim Hannoveraner Startup als Investor und strategischer Partner ein. Dahinter stehen bekannte Köpfe aus der Wirtschaft wie Prof. Dr. Utz Claassen, Top-Manager und Gründer des Medizintechnik-Startups Syntellix, Oliver Blume, Gründer der easyApotheke, und der renommierte Trend- und Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky.

"Wir sehen weltweit einen wachsenden Projektmarkt, getrieben von der Digitalisierung und den Veränderungen der Arbeitswelt", sagt Rulebreaker Geschäftsführer Oliver Blume. "Smartjobr ist mit seinem mobilen Ansatz und dem Innovationspotenzial des Produkts ein echter Rulebreaker der IT- und Kommunikationsbranche." Zum strategischen Einstieg: "Wir fokussieren uns auf Startups, die bereits in der Frühphase gut und professionell aufgestellt sind."

Nils Kreyenhagen, COO und Gründer von Smartjobr, ergänzt: "In den letzten zwei Jahren haben wir unsere ganze Kraft in die Produktentwicklung von Smartjobr gesteckt. Nun wollen wir größere Schritte gehen, um das volle Potenzial unserer Idee auszuschöpfen. Mit Rulebreaker haben wir Unternehmerpersönlichkeiten und Macher an unsere Seite geholt, die uns bei der weiteren Entwicklung und Internationalisierung begleiten."

Neben Nils Kreyenhagen sind mit Pascal Wabnitz (CEO) und Florian Mielke (CTO) zwei weitere Gründer an Bord. Zudem planen die Gründer eine weitere Finanzierungsrunde.

Die neue App Smartjobr bringt Freelancer aus der Kreativ- und Digitalbranche mit Unternehmen auf eine ganz neue, matchingbasierte Art zusammen. Die App für iOS und Android ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Auftraggeber und Freelancer und macht damit einen effizienteren, zielgerichteten und benutzerfreundlichen Buchungsprozess möglich.

Über Smartjobr

Smartjobr ist die erste Matching-App, die Freelancer und Auftraggeber weltweit einfach und effektiv zusammenbringt. Die intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche bietet Freelancern die Möglichkeit, ein aussagekräftiges Profil zu hinterlegen. Die eigens entwickelte intelligente Matching-Technologie sorgt dafür, dass sie automatisch passende Jobangebote per Benachrichtigung erhalten.

Personalverantwortlichen und Fachabteilungen bietet Smartjobr einen strukturierten Marktüberblick und zeigt ihnen direkt, welcher Freelancer am besten zu ihrer Suche passt. Das Angebot richtet sich vor allem an die Kreativ- und Digitalbranche. Der Download und die Basis-Version der App sind kostenfrei für iOS und Android erhältlich. Pascal Wabnitz (CEO) und Nils Kreyenhagen (COO) gründeten das Unternehmen mit Sitz in Hannover; Florian Mielke kam später als Co-Gründer dazu. Mehr Informationen auf www.smartjobr.com

