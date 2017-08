Fans treffen ihre Lieblingsspieler in der digitalen Arena / Neues Fußball- und Lifestyleportal für Profifußballer, Fans und Marken: Tivela.com

Shop the look of Naldo - der Schalker Innenverteidiger Naldo zeigt seinen Lifestyle auf tivela.com. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127543 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Tivela.com" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Das Startup-Unternehmen Tivela.com ist eine Idee des ehemaligen Fußballnationalspielers Mike Hanke, dem ehemaligen Bundesligaprofi Thorben Marx und dem Unternehmensstrategen Sven Wenzel. Gemeinsam geben sie den Fußballfans auf Tivela.com die Möglichkeit, ihren Lieblingsspielern über alle Social Media Kanäle zu folgen und keine News zu verpassen. Die Spieler gewähren private Einblicke und zeigen ihren Lifestyle. Dieser lässt sich über eine neuartige Shoppingtechnologie nachkaufen. Mit einem Klick bestellen die Fans die empfohlenen Produkte in verschiedenen Onlineshops gleichzeitig. Portal und App starten am 18.08.2017.

"Tivela bietet Fußballfans einen innovativen Service: Ich folge den Profilen meiner Favoriten und erhalte gebündelt alle verfügbaren Social Media Postings, Fotos, Videos, News und Live-Statistiken. Übersichtlich und aktuell auf der Website und in der App, das hat es noch nie gegeben", sagt Tivela-Gründer Sven Wenzel. Der Unternehmensstratege arbeitet seit Jahren als Vermögensberater für Fußballprofis und als Unternehmensberater. Die Idee für das Portal finalisierte er im vergangenen Jahr gemeinsam mit Mike Hanke und Thorben Marx. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, einen erfahrenen Business Angel für das TIVELA-Projekt zu gewinnen. Schon jetzt sind viele Bundesliga-Profis und Geschäftsführer namhafter Unternehmer vom Tivela-Konzept überzeugt und begeistert. Zum Start finden sich auf Tivela.com die Profile von mehr als 1.000 Spielern aus der ersten und zweiten Bundesliga. Home Stories und exklusive Interviews ergänzen später das Informationsangebot.

SOCIAL SELLING - Neue "Shop the look"-Technologie wird erstmals eingesetzt

"Fußballer sind heute mehr als Sportler, sie sind Influencer. Die jungen Spielerkollegen nutzen zum Beispiel Instagram, um ihre Fans an ihrem Lifestyle teilhaben zu lassen. Fans mögen diesen privaten Einblick und wollen sich oft genauso kleiden, wie ihr Idol auf den geposteten Fotos. Sie fragen: Wo hast du das T-Shirt her? Wo kann ich es kaufen?", erklärt Ex-Nationalspieler Mike Hanke. Auf Tivela.com können empfohlene Produkte dank einer neuen Shoppingtechnologie gekennzeichnet werden. Wollen Fans sie kaufen, klicken sie die "getaggten" Artikel an und legen diese direkt in den Warenkorb. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen verschiedenen Shops die einzelnen Elemente des Outfits stammen. Der komplette Look von den Schuhen, über die Hose, das Shirt, bis hin zu Sonnenbrille und Cap lässt sich in den Tivela CloudBasket legen. Gekauft wird direkt, ohne sich erst aufwändig in den diversen Shops anmelden zu müssen. "Das erledigt unser Check-out-Roboter im Hintergrund. Die Entwicklung dieser revolutionären Technologie hat uns einige Jahre gekostet. Umso mehr freuen wir uns, sie in einem so erfolgsversprechenden Projekt wie Tivela einsetzen zu dürfen", erklärt Carsten Puschmann, Geschäftsführer der Q.One Technologies in Essen. Der E-Commerce Experte berät die Tivela-Gründer seit Anfang 2017 und ist von der Tivela-Idee begeistert: "Tivela nutzt die Reichweite der Fußballstars und schließt die Lücke zwischen Influencer-Marketing und E-Commerce. Dieser Prozess ist einzigartig."

Die Tivela Website geht am 18.08.2017 um 18.08 Uhr online, passend zum Bundesligastart. Die App für iOS und Apple steht dann ebenfalls zum Download bereit.

Die Gründer stehen Ihnen gerne für Interviews zur Verfügung. Für Pressevertreter besteht darüber hinaus die Möglichkeit an Fotoshootings mit den beteiligten Fußballprofis teilzunehmen. Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage. Gerne stellen wir Ihnen Bilder von teilnehmenden Profifußballern aus Ihrer Region zur Verfügung.

Bitte vereinbaren Sie Termine über den angefügten Pressekontakt.

TIVELA Social Media Instagram: tivela_com Twitter: tivela_com Facebook: tivela1

TIVELA.com

Das Fußball- und Lifestyleportal TIVELA.com bietet den Fußballfans die Möglichkeit ihren Lieblingsspielern rund um die Uhr zu folgen. Die Gründer Mike Hanke, ehemaliger Fußballnationalspieler, Thorben Marx, ehemaliger Bundesligaspieler und der Unternehmensstratege Sven Wenzel schaffen mit Tivela.com eine digitale Arena in der sich Fans und Profifußballer begegnen können. Jeder Spieler der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga hat ein eigenes Profil auf dem aktuelle Statistiken sowie die Feeds aller Social Media Kanäle des Profisportlers gebündelt angezeigt werden. Durch Home Stories und Interviews nehmen die Fans am Leben der Profispieler teil. Der Lifestyle der Stars lässt sich über das Portal nachkaufen. Wird redaktionell das Outfit eines Spielers präsentiert, lässt sich dieses über das Portal mit nur einem Klick bestellen. So sparen sich die Fans lange Recherchen nach Sneakern, T-Shirts und Caps und die Anmeldeprozesse in diversen Onlineshops entfallen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Tivela.com, übermittelt durch news aktuell