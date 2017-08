Ciklopea unter den Top 20 der größten Sprachdienste in Südeuropa

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire) - Laut dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen Common Sense Advisory belegt Ciklopea im globalen Sektor für Übersetzungs-, Lokalisierungs- und Dolmetschdienste (Umsätze von 43,08 Mrd. USD) einen Spitzenplatz.

Ciklopea hat seinen offiziellen Ranglistenplatz als einer der größten Sprachdienstleister (LSP) im globalen Sprachensektor bekanntgegeben. Der im Juli 2017 von CSA Research veröffentlichte Bericht "The Language Services Market: 2017" weist Ciklopea im weltweiten Markt für ausgelagerte Sprachdiene und -technologien (Umsätze von 43,08 Mrd. USD) als einen der umsatzstärksten LSP aus. Ciklopea belegte Rang 17 unter den größten LSP in Südeuropa.

CSA befragte Dienstleister auf jedem Kontinent, um tatsächliche ausgewiesene Umsatzzahlen für 2015 und 2016 sowie erwartete Umsatzzahlen für 2017 zu erheben. CSA Research veröffentlicht seit 13 Jahren geschätzte Marktgrößen und globale Ranglisten und hat herausgefunden, dass die Nachfrage nach Sprachlösungen anhält und eine jährliche Wachstumsrate von 6,97 % verzeichnet, eine Steigerung von 5,52 % gegenüber dem Vorjahr.

Mladen Stojak, Chief Strategy Officer von Ciklopea, kommentiert:

"Unsere Bewertung als einer der größten LSP in Südeuropa -- die Region, die sich von Portugal bis zur Türkei erstreckt -- ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und kluger Investitionen in Menschen, Technologie und Prozesse. Für Ciklopea wird es in naher Zukunft weitere positive Nachrichten geben."

CSA prognostiziert ein anhaltendes Wachstum des Sprachdienstsektors und ein Wachstum bis 2021 auf 47,46 Mrd. USD. Diese Nachfrage stützt sich unter anderem auf den Markt für Mobilgeräte, Wearables und das Internet der Dinge, abrufbare Supportdienste für Live-Chat und andere kurzlebige Inhalte und Rechtsprechung.

"Die schiere Zahl an Ländern, Menschen und Sprachen -- viele davon in Märkten, die ein enormes Wirtschaftswachstum erleben -- ist Garant dafür, dass die Nachfrage nach Sprachdiensten weiter ansteigen wird. Unsere Marktforschung beweist eindeutig, dass Menschen viel eher geneigt sind, Produkte in ihrer eigenen Sprache zu kaufen. Zudem trägt die Lokalisierung dazu bei, dass Unternehmen Kosten bei der Kundenbetreuung einsparen und die Markenbindung steigern können", sagte Don DePalma, Gründer und Chief Strategy Officer von CSA Research.

Informationen zu Ciklopea

Ciklopea ist ein Anbieter von Sprachlösungen mit Industriefokus, der Unternehmen dabei hilft, globale Kunden zu erreichen, anzusprechen und zu unterstützen. Unsere Sprachprodukte sind speziell auf die Anforderungen, die Dynamik und die Zukunftstrends der Bereiche Life-Sciences, IT & Software sowie Technologie und produzierendes Gewerbe ausgerichtet.

http://www.ciklopea.com

Informationen zu Common Sense Advisory

Common Sense Advisory ist ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen, das auf Analyse- und Beratungsdienste für die Sparten Übersetzung, Lokalisierung, Dolmetschen, Globalisierung und Internationalisierung spezialisiert ist. http://www.commonsenseadvisory.com / @CSA_Research

Kontakt CSA Research: media@commonsenseadvisory.com

