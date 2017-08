Kopfhörer von 1MORE erhalten als erste die THX-Zertifizierung für herausragende Qualität, Konsistenz und Leistung

San Diego (ots/PRNewswire) - 1MORE, ein Unternehmen für Verbraucheraudio, hat seine Triple Driver und Quad Driver In-Ear Kopfhörer von THX Ltd. zertifizieren lassen und setzt damit neue Maßstäbe

1MORE, das weltweit präsente, preisgekrönte Kopfhörerunternehmen, das für seine erstaunliche Qualität und seinen Wert bekannt ist, hat als erstes die THX® Zertifizierung sowohl für seine Triple Driver als auch Quad Driver In-Ear Kopfhörermodelle erhalten. 1MORE besitzt jetzt die zusätzliche Auszeichnung einer THX-Zertifizierung, welche die herausragende Tonqualität dieser Modelle "out of the box" garantieren. Die Produkte von 1MORE haben die Audiobranche revolutioniert, indem Sie die Messlatte in der Kopfhörerkategorie sowohl bei der Qualität als auch beim Wert höher legten.

THX steht für großartiges Audio und im Rahmen des Zertifizierungsprogramms von THX für Kopf- und Ohrhörer werden Produkte nach deren Qualität, Leistung und Integration getestet und zertifiziert. "Wir haben für die Zertifizierung THX gewählt, da deren Qualifikationsanforderungen sehr streng sind. Wir haben in die Leistung unseres Produkts außerordentliches Vertrauen, sodass wir eine vertrauenswürdige Marke für die Entwicklung unserer eigenen Testprozesse aussuchten", sagte David Kellogg Chief Brand Officer von 1MORE. "Ebenso haben wir dasselbe Ziel bei ultrarealistischer Tonwidergabe und sind daran interessiert, deren Grenzen auszureizen", fügte Kellogg hinzu.

Die Partnerschaft von THX und 1MORE ist der Beginn des Kopfhörerzertifizierungsprogramms von THX, das besonderes Augenmerk auf die Interpretation der Korrelation hoher Frequenzen, die Verbesserung der Dialogverständlichkeit und Tieftonerweiterung legt. Mit dem neuen Zertifizierungsangebot stellt sich THX an die Seite der Top Marken bei tragbarem Audio und bietet die Sicherheit, dass Kopfhörer in dem ständig wachsenden Markt für Kopfhörer über die fortschrittlichste Technik verfügen. Damit ein Kopfhörer eine Zertifizierung erhält, führen die Ingenieure von THX wissenschaftlich begründete Tests durch, um die höchstmöglichen Audiostandards sicherzustellen.

"Die Verfügbarkeit von Produkten im tragbaren Audiomarkt kann überwältigend erscheinen, aber bei den von THX zertifizierten Kopfhörern von 1MORE können Konsumenten sicher sein, dass sie ein wirklich herausragendes Audioerlebnis erhalten", sagte Peter Vasay, SVP für Technology & Operations von THX. "Wir sind stolz, dass wir unser Kopfhörerzertifizierungspragramm mit einer so angesehenen und innovativen Marke starten konnten."

Des Weiteren stellt THX die nominale Balanceabweichung zwischen den rechten und linken Kanälen sicher, um ein gut übertragenes und ausgeglichenes Audiosignal zu erzielen. Die Tests suchen nach ausreichenden Empfindlichkeitsstufen, um ein herausragendes Niveau des Audioausgangs zu erreichen und gleichzeitig eine minimale Verzerrungen des Schalldruckniveaus aufrechtzuerhalten. Die Ingenieure von THX achten ebenfalls darauf, dass praktisch kein Übersprechen zwischen den Kanälen stattfindet, um sicherzustellen, dass ein Gerät die Komplexität des räumlichen Klangs genau widergibt.

Die Triple Drivers und Quad Driver-Modelle von 1MORE verfügen über Technologie, die zum Patent angemeldet ist und die ein Audioerlebnis mit voller Frequenz und geringer Verzerrung mithilfe von drei oder vier Treiberkomponenten bietet, um unübertroffene Klarheit und dynamische Leistung mit hoher Auflösung und Bandbreite zu liefern. Um einen Audioausgang mit so hoher Auflösung zu erzielen, verfügen sowohl die Triple Drivers als auch die Quad Drivers über einen dynamischen Treiber mit einem Metall der seltenen Erden sowie mehrere, auf unabhängige Frequenzen ausgerichtete, ausgewogene Armaturen, um ein ultrarealistischen Tonbild zu erzeugen. Des Weiteren verfügen die Triple Drivers und Quad Drivers über eine optimierte, eloxierte Schallkammer mit perfektionierter Ergonomie, die außerordentlichen Komfort und Geräuschisolierung in einem schlanken und kompakten Design bietet.

Wie alle Produkte von 1MORE wird auch der Quad Driver professionell vom Grammy-Preisträger und Toningenieur Luca Bignardi für ein ausgewogenes und ultrarealistisches Tonbild abgestimmt. Zu den Deluxeaccessoires zählen: das MEMS Mikrofon, iOS und Android-kompatible Steuerung, 9 Größen für das Ohr, eine Schutztasche aus Leder, ¼" und Flugzeugadapter sowie ein passender Hemdclip.

Es ist die Mission von 1MORE sicherzustellen, dass der Verbraucher die Musik so hören kann, wie es der Künstler beabsichtigte. Diese Zertifizierung beweist, dass 1MORE sein Versprechen mithilfe von technologischem Fortschritt und Innovation erfüllt.

Die Triple Driver ($ 99) und Quad Driver-Modelle ($ 199) sind jetzt auf 1MORE.com und bei Amazon verfügbar.

ÜBER 1MORE USA

1MORE USA wurde im August 2014 von seinem Chairman, Dave Russell, und CEO, Tim Burton, gegründet, die ihre gemeinsamen Erfahrung von mehr als 50 Jahren mit Verbrauchertechnologie einsetzen. Die Mission von 1MORE USA ist es, sein Versprechen für die Bereitstellung hochklassiger Klangkomponenten mehr als zu erfüllen und den Kunden gleichzeitig Kostenersparnisse aufgrund gestraffter Produktion und authentischem Marketing zu bieten. Weitere Informationen und die gesamte Produktlinie finden Sie unter 1MORE.com.

