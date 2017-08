OTA Insight versorgt Best Western® Hotels & Resorts mit innovativen Preisdaten-Tools

London (ots/PRNewswire) - OTA Insight wird Best Western Hotels & Resorts weltweit seine branchenführenden Tools zur Ertragsmaximierung liefern.

OTA Insights innovative Preisdaten-Plattform wird die Angebotsstrategie von Best Western® unterstützen. Unter anderem gibt es ein Echtzeit-Dashboard und Benchmarking-Tools, um die Profitabilität zu verbessern. Best Western wird sich die hochmodernen Preisparitäts- und Online-Visibilitäts-Tools von OTA Insight zunutze machen. Mit der Lösung ist Best Western in der Lage, gezielte lokale Kampagnen von Online-Reiseplattformen zu überwachen und so sicherzustellen, dass auf der eigenen Hotel-Website von Best Western immer der beste Preis angeboten wird.

Die Partnerschaft sieht ebenfalls vor, dass Best Western die neueste Entwicklung von OTA Insight nutzen kann -- ein in die Plattform integriertes, revolutionäres Preisparitäts-Dashboard, mit dem globale Ketten die Preisgestaltung über alle Angebotskanäle und Objekte hinweg von der Zentrale aus bequem und effektiv abwickeln können. Best Western kann über das Dashboard die Preisparität verfolgen und einzelnen Objekten dabei helfen, die Preise zu optimieren.

OTA Insights intuitive Preisparitäts- und Online-Visibilitäts-Tools werden im gesamten weltweiten Hotelportfolio von Best Western implementiert, darunter die folgenden globalen Marken: Best Western, Best Western Plus®, Best Western Premier®, V?b®, GLo®, BW Premier Collection® und Executive Residency by Best Western®.

"Wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere Preisgestaltungs-Tools bei einer weiteren global aufgestellten Hotelgruppe einzuführen", sagte Adriaan Coppens, CEO und Gründer von OTA Insight. "Ich bin begeistert über die Partnerschaft mit Best Western, bei der unsere Technologie zur Ertragsmaximierung implementiert wird. Best Western Hotels & Resorts wird von unseren ausgeklügelten Preisparitäts-Tools und unserem brandneuen Preisparitäts-Dashboard zur Online-Preisverfolgung profitieren. Damit lässt sich die Preisgestaltung optimieren, und Preisstrategien können entsprechend umgesetzt werden."

"Wir haben lange nach einem Partner gesucht, der unsere Bedürfnisse erfüllen kann. Letztendlich haben wir uns für die dynamische, marktführende Datenanalyselösung von OTA Insight entschieden", sagte Ron Pohl, Senior Vice President and Chief Operations Officer von Best Western Hotels & Resorts. "Die Plattform liefert Echtzeitdaten, damit wir in diesem komplexen und schnelllebigen Online-Marktplatz unseren Wettbewerbsvorteil erhalten können. Wir freuen uns sehr über das Potenzial, das diese Partnerschaft mit OTA Insight birgt. Unsere Hotels sollten von optimierter Auslastung und höherer Ertragsparität profitieren."

OTA Insight entwickelt Ertrags-Management-Tools für die Beherbergungsbranche, darunter eine innovative, cloudbasierte Maximierungslösung für Hotels, Resorts, Wohnungen, Hostels und andere Beherbergungsmodalitäten auf der ganzen Welt. Die branchenführenden Tools des Unternehmens bauen auf den neuesten Business-Intelligence- und Datentechnologien auf. Die Dashboard- und Berichtfunktion hilft der Beherbergungsbranche dabei, die Belegung zu optimieren und bei der Preisgestaltung konkurrenzfähig zu sein.

