Guangzhou leitet neue Ära der Vernetzung und Internationalisierung zwischen Spanien und China ein

Barcelona (ots/PRNewswire) - Die Luftfahrtindustrie trifft sich diese Woche in Barcelona anlässlich einer der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres, der World Routes 2017, welche eine Veranstaltung zum Thema Asien einschließlich Chinas als wichtiger Partner in der Zukunft der Luftfahrt umfasst. Im Rahmen dieser Verlagerung der Aufmerksamkeit nach Osten, was zukünftige Entwicklungen angeht, entwickelt sich Guangzhou, die größte Stadt Südchinas, zu einem zentralen internationalen Luftfahrt-Hub, der mehr Vernetzung und Handelschancen zwischen Spanien, China und dem Rest der Welt schafft.

Am 26. September nehmen Repräsentanten der Regierung der Stadt Guangzhou und der Flughafenbehörde von Guangdong an einer Zeremonie zur Übergabe der Flagge der Weltrouten in der Fira Gran Via teil. Diese neue Luftfahrtbehörde heißt dabei die weltweit wichtigsten Stakeholder der Branche zur World Routes 2018, die nächstes Jahr in Guangzhou stattfindet, offiziell willkommen.

"Indem wir diese beeindruckende Gruppe aus Branchenführern und Stakeholdern zusammenbringen, können wir in einen offenen, produktiven Diskurs über die Zukunft der Luftfahrtindustrie treten. Diese steht im Mittelpunkt der Entwicklungsinitiativen von Guangzhou und ist eine Angelegenheit von globaler Reichweite und Wirkung", erklärte Diao Ailin, stellvertretender Generalsekretär der Regierung der Stadt Guangzhou. "Guangzhou befindet sich an einem Wendepunkt in seiner eigenen Luftfahrtentwicklung, während wir uns stetig zu einem internationaleren Transport- und Logistik-Hub entwickeln, und indem wir die World-Routes-Konferenz im nächsten Jahr ausrichten, können wir weiter an der Förderung eines soliden, innovativen Wachstums und von Entwicklungen arbeiten, die branchenweit Stakeholdern nützten."

Im Rahmen dieser Entwicklungsbemühungen beschleunigte die Provinz Guangdong den Aufbau seiner "5+4"-Flughafenstruktur und das Transportvolumen, der Luftfracht-Durchsatz, die Netzwerke und Industriewirtschaft um den Baiyun Airport verzeichnen weiterhin wesentliche Fortschritte. Der Baiyun Airport ist zudem zum Abreise- und Knotenpunkt Nummer eins für Reisen zwischen China, Südostasien und Ozeanien geworden. Sein globales und regionales Netzwerk wird immer weiter ausgebaut und deckt eine wachsende Fläche Europas, der Vereinigten Staaten und anderer Gebiete ab.

In der 116 Quadratkilometer großen Flughafenwirtschaftszone Guangzhou Airport Economic Zone (GAEZ) soll zudem das weltweit fortschrittlichste Luftfahrtwartungsbranchen-Cluster entstehen und wurden mehrere Großprojekte und Entwicklungsprojekte einschließlich des FedEx-Asien-Pazifik-Umschlagzentrums eingeleitet. Die GAEZ arbeitet eng mit großen multinationalen Unternehmen und Gruppen zusammen, darunter mehrere Fortune-Global-500-Unternehmen und bekannte internationale Unternehmen wie SIEMENS, United Technologies Company, Airbus und Vailog S.r.l., um deren Investitionen und laufenden Entwicklungsbemühungen in der Region zu unterstützen und zu fördern.

"Während China sich weiter für die Welt öffnet, entwickelt sich Spanien zunehmend zu einem zentralen Partner der Stadt Guangzhou und dieses Forum bot uns eine großartige Gelegenheit, Schlüsselthemen von gegenseitigem Interesse zu diskutieren", erklärte Diao Ailin, stellvertretender Generalsekretär der Regierung der Stadt Guangzhou.

Ende Juli hatte Spanien 46 Unternehmen in der Stadt Guangzhou gegründet, sodass im Vorjahresvergleich in der Region ein 900-prozentiges Wachstum durch Gesamtdirektinvestitionsverträge und Fremdinvestitionen i. H. v. 65,37 Mio. USD verzeichnet wurden. Zwischen Januar und Juli 2017 belief sich das Gesamt-Export-Import-Volumen zwischen Guangzhou und Spanien auf 607 Mio. USD, wobei die Exporte aus Guangzhou nach Spanien um 25,6 Prozent und Importe aus Spanien auf mehr als 22 Prozent anstiegen.

"Während wir danach streben, neue Brücken im Luftverkehr zu bauen, dient die World Routes, die in Guangzhou stattfinden wird, als Mittel, noch mehr Brücken zwischen Branchenführern und Führungskräften in Spanien und Guangzhou zu errichten", erklärte Diao Ailin.

Fakten zur Luftfahrt in Guangzhou

Von 2012 bis 2016 stiegen die jährlichen Abflüge und Ankünfte am Baiyun Airport von 373.000 auf 435.000 an.

- Der jährliche Fluggast-Durchsatz stieg gegenüber dem vorherigen Vierjahreszeitraum von 48,31 Mio. auf 59,78 Mio. Fluggäste an. - Der jährliche Luftfracht-Durchsatz stieg zwischen 2012 und 2016 von 1,25 Mio. auf 1,65 Mio. metrische Tonnen an. - Der Baiyun Airport von Guangzhou landete beim Luftfracht-Durchsatz auf Platz 3 unter anderen seiner Art in China. - 2025 wird der Luftfracht-Durchsatz 3 Mio. Tonnen pro Jahr erreichen, was ihn zu einem der führenden Luftfahrt-Logistikzentren Chinas und einer der weltweit führenden Flughafen-Logistik-Basen macht. - Das Baiyun-Airport-Netzwerk bedient seit Juni 2017 weltweit 219 Ziele, darunter 86 internationale und regionale Ziele. - 77 Fluggesellschaften einschließlich 50 ausländischer und regionaler Fluggesellschaften, sind von diesem Flughafen aus tätig. - 2016 wurden 122 Mio. ausreisende chinesische Touristen verzeichnet und Guangzhou wurde zu den vier wichtigsten "Toren" zur Welt gezählt .

