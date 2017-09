Erica und Calluna: vielfältige und farbenprächtige Heidepflanzen für den heimischen Garten. Jetzt ist die beste Pflanzzeit. Schönes Farbenspiel: Calluna vulgaris "Lilli" mit Silberkörbchen, Skimmie und Silberblatt. Erica, Calluna, Heide, Heidepflanzen, Herbst, Pflanzzeit, Gehölze, Pflanzen, Gartenarbeit, Baumschule. Weiterer Text über ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Sie ist ausgesprochen farbenprächtig und liebt die Sonne. Sie ist vielfältig und bietet je nach Sortenwahl einen Lebensraum für Insekten: So fliegen sie Wild-, Honigbienen und Hummeln bevorzugt an. Und jetzt ist die beste Jahreszeit, um Erica und Calluna, diese so beeindruckenden Heidekräuter, zu bewundern. Am prachtvollsten kommen sie natürlich im spektakulären Farbenmeer der norddeutschen Heidelandschaften zur Geltung. Aber das Heidekraut ist auch ein wunderbarer Schmuck für den heimischen Garten.

Herbstzeit ist Pflanzzeit

Jetzt im Herbst ist die beste Zeit zum Pflanzen, um sich ein Stück farbenprächtiger Heide nach Hause zu holen. Wichtig ist die Auswahl des richtigen Standortes, dann hat man lange viel Freude an den Pflanzen. "Am besten ist ein luftiger und sonniger Standort, an dem der Wind durchwehen kann", rät Horst Marohn, Heidespezialist aus dem Ammerland und Mitglied im Bund deutscher Baumschulen, "Heide liebt einen lockeren und sauren Boden, der ruhig etwas sandig sein sollte." Gut geeignet sind beispielsweise sonnige Vorgärten, in denen man sich eine kleine Heidelandschaft einrichten kann. Mit einer geschickten Auswahl verschiedener, winterharter Heidepflanzen blüht der Garten dann fast das ganze Jahr hindurch. So kann die Schneeheide (Erica carnea) von Oktober bis Ende April blühen und ist nicht nur ein wunderschöner Farbenschmuck, sondern auch eine der wichtigsten Nahrungsquellen für Bienen im Frühjahr. Die Blüten der einheimischen Glockenheide (Erica tetralix) bezaubern als kleine Glöckchen von Juni bis September. Und ab August bis in den Winter hinein hat dann die Besenheide (Calluna vulgaris) mit ihren Formen und ihrer Farbenvielfalt den großen Auftritt. Gut kombinieren kann man die Heidepflanzen unter anderem mit immergrünen Gehölzen wie Kiefern und Wacholder, fruchttragenden Sträuchern wie der Preiselbeere oder auch mit buntlaubigen Gräsern.

Baumschulen beraten

Bei dieser Vielfalt ist für jeden Geschmack und für jeden Garten etwas dabei. Lassen Sie sich am besten in der Baumschule dazu beraten, was man bei der Anlage und der Pflege beachten sollte. Dann geht es ganz leicht. "Die Heide in meinem Garten begleitet mich beispielsweise schon länger als fünfzehn Jahre", so Horst Marohn, "und es ist faszinierend zu beobachten, wie sie sich über alle Jahreszeiten hinweg immer wieder in einem anderen, neuen und farbenfrohen 'Outfit' präsentiert." Eine Baumschule in Ihrer Nähe finden Sie über www.gruen-ist-leben.de

