Zhejiang Nashou präsentiert Green Pet und Living Wall Planter für ein grünes Zuhause

Green Pet 2.0 ist ein von Zhejiang Nashou Agriculture Science Development Co., Ltd. hergestellter Übertopf mit Hydrokultur (das heißt ohne Erde), einem intelligenten Beleuchtungssystem und einer Wasserpumpe.

Der Smart Garden passt sich automatisch den Licht- und Wasserbedürfnissen der Pflanzen in jedem Stadium ihrer Entwicklung an. Kunden müssen nur Wasser in das Reservoir einfüllen, die Pflanzenkapseln hinzugeben und den Topf an Strom anschließen, um die Pflanzen wachsen zu sehen. Sie können bis zu 6 Pflanzen in diesem Garten kultivieren, die die 22 Watt der leistungsstarken, energieeffizienten LED-Beleuchtung lieben werden. Die LED-Lichter strahlen in einem bestimmten Spektrum, das es den Pflanzen ermöglicht, die Fotosynthese zu maximieren und somit schnell, natürlich und üppig zu wachsen. Durch die optimale Beleuchtung und Wasser- und Nährstoffversorgung wächst die Pflanze doppelt so schnell wie unter anderen Bedingungen.

Green Pet 2.1 und Green Pet 2.2

The Bud umfasst 2 verschiedene Produkte in einer Miniversion von Green Pet mit interessanten Leistungs- und Komfortfunktionen. Das erste Produkt mit einem Loch für Pflanzen sieht aus wie eine Knolle und kann mühelos transportiert werden. Das zweite ist grundverschieden. Der attraktivste Aspekt ist, dass es überall stehen kann, da Blumentopf und Unterteil einfach getrennt werden können. Außerdem hat es eine Aromatherapiefunktion. Das ätherische Öl kann in die dafür vorgesehene Aussparung gefüllt werden und sorgt für einen ruhigen Schlaf.

Living Green Wall Planter - Für ein grünes Zuhause!

Die Kombination aus Ölgemälden und Pflanzen ist die perfekte Verbindung zwischen Kunst und Natur. Der Pflanzkasten kann zerlegt werden und bietet somit eine Komponente für Bastler. Es gibt eine Vielzahl an Pflanzen, die hinzugefügt werden können, von denen jede die Luft sauberer macht. Mit dem Living Green Wall Planter können Sie einen echten Garten in Ihrer Wohnung "anpflanzen".

Sinnvolle Standorte:

Hotels, Warenhäuser, luxuriöse Clubs, Büros, Korridore, Konferenzräume, Wohnzimmer, Speisezimmer usw.

Zhejiang Nashou Agriculture Science Development Co., Ltd.