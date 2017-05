Frontier Car Group sichert Finanzmittel in der Höhe von USD 22 Mio. und ist auf dem Weg, den Verkauf von Gebrauchtwagen in Schwellenmärkten auf der ganzen Welt zu revolutionieren

Boston und Berlin (ots/PRNewswire) - Angeführt von Balderton Capital, wird die Serie-A-Runde zu einem Wachstum der bestehenden Geschäfte in Chile, Mexiko, Nigeria, Pakistan und der Türkei führen

Die Frontier Car Group (FCG), die Märkte für Gebrauchtwagen in Schwellenländern baut und betreibt, hat heute den Abschluss einer Investition in der Höhe von USD 22 Mio. bekannt gegeben. FCG ist ein globales Unternehmen mit Betrieben in momentan fünf Ländern und einer technischen, finanziellen und operativen Zentrale in Berlin. Die Mittel sollen für den Aufbau und die Expandierung von Geschäften in den hochrangigen Schwellenmärkten Chile, Mexiko, Nigeria, Pakistan und der Türkei verwendet werden. Angeführt von Balderton Capital, nahm ebenfalls ein Portfolio an erstklassigen globalen Investoren an der Runde teil, einschließlich EchoVC+, TPG/Satya, NEA, Partech Ventures sowie ein paar große globale Familienbetriebe. In dieser Runde nehmen Daniel Waterhouse von Balderton Capital und Eghosa Omoigui von EchoVC+ Einsitz in den Verwaltungsrat von FCG.

"Der Vertrieb von Autos ist in hochrangigen Schwellenmärkten auf der ganzen Welt grundlegend zerstört. Trotz massiver Kundennachfrage gibt es keine gute skalierbare Möglichkeit für die Menschen, ihren Gebrauchtwagen auf effiziente Weise für einen fairen Preis zu verkaufen", sagt Sujay Tyle, Mitgründer und CEO von Frontier Car Group. "Unsere Vision ist es, die Art und Weise, wie der Markt für Gebrauchtwagen in den globalen Schwellenmärkten funktioniert, mit Technologie und der Schaffung von Infrastrukturen neu zu erfinden."

"Frontier Car Group ist ein aufregendes Unternehmen mit einem riesigen Potenzial und wir freuen uns, das wir in dieses Unternehmen investieren können", sagt Daniel Waterhouse, General Partner von Balderton Capital. "Die Mitgründer verfügen über eine klare Vision für die Zukunft des Automobilverkaufs und führen ein Team mit Sitz in Berlin, das eine technische Lösung sowie ein Betriebsmodell entwickelt hat, mit dem sich das Unternehmen rasch an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen kann. Die Tatsache, dass es bereits auf fünf Kontinenten tätig ist, zeigt dessen Fleiß und Gewissenhaftigkeit."

FCG wurde von Sujay Tyle, Peter Lindholm und Andre Kussmann gegründet und ist seit der Lancierung im Jahr 2016 massiv gewachsen. So hat das Unternehmen mit erstklassigen Gründerteams fünf Geschäfte für Gebrauchtwagen auf der ganzen Welt aufgebaut. Zudem verfügt es über entsprechende finanzielle, technische und marketingspezifische Ressourcen, um weiterhin zu wachsen.

Zuvor war Sujay Tyle Mitglied des Gründerteams und COO von Hired.com. Peter Lindholm war Investmentmanager bei Millicom und half Rocket Internet weltweit bei operativen und strategischen Themen. Andre Kussmann war Director of Engineering bei Auto1 in Berlin.

Durch die einzigartige technische Plattform und den einmaligen Ansatz von FCG konnte das Team lokale Geschäfte in hochrangigen Schwellenmärkten aufbauen, zunächst VendeNosTuAuto (Chile), VendeTuAuto (Mexiko), Cars45 (Nigeria), CarFirst (Pakistan) und Ototrink (Türkei). Das Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeitende auf der ganzen Welt, einschließlich Berlin.

