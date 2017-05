App Sumak Kawsay erfasst das Wohlbefinden der Besucher des Kirchentages 2017

Berlin/Wittenberg (ots) - Die Big Data App Sumak Kawsay fragt beim Kirchentag in Berlin und Wittenberg die Besucher: "Wie geht es Dir gerade?"

Im Auftrag der Diakonie erfasst die App damit die wichtigste Frage, die Veranstalter umtreibt, denn nur eine Veranstaltung mit zufriedenen Besuchern ist eine gelungene Veranstaltung. Um die Zufriedenheit der Besucher zu ermitteln, verlassen sich Veranstalter oftmals noch auf Umfragen. Hier ist jedoch die Response-Rate mit häufig nicht einmal 2% ausgesprochen mager. Die App Sumak Kawsay setzt hier an und führt die Nutzer spielerisch und mit an deren Verhalten angepassten Remindern an eine kontinuierliche Hinterfragung und Bewertung ihres Wohlbefindens heran. Die App ist dabei völlig anonym und erfasst lediglich die Stimmung des Nutzers, seinen Aufenthaltsort und die Uhrzeit. Veranstalter können so über ein orts-, zeit- oder themenbezogenes Stimmungsbild ablesen, wie es den Besuchern geht. Durch die Anonymisierung und Unmittelbarkeit lässt sich so ein sehr authentisches Feedback generieren.

Die Besucher des Kirchentages 2017, der vom 24. - 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg stattfindet, haben so die Möglichkeit, ihre durch das Erlebte entstandenen Gefühle und Stimmungen mitzuteilen und auch andere daran teilhaben zu lassen. Die Veranstalter bekommen in Echtzeit und ganz direkt Informationen darüber, wie es ihren Besuchern geht. Gerade beim Kirchentag, wo Gefühle eine wichtige Rolle spielen, erleichtert die App die Kommunikation zwischen Besuchern und Veranstalter und bietet für beide Seiten einen interessanten Mehrwert.

Der Kirchentag ist eine Großveranstaltung, die alle 2 Jahre stattfindet. Menschen aus aller Welt, jeden Alters und jeder Konfession kommen zusammen, um zu diskutieren, sich auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben. Vorträge, Diskussionsrunden, Gottesdienste und Konzerte fügen sich zu einem vielschichtigen Programm zusammen. Veranstalter des evangelischen Kirchentages ist der Verein zur Förderung des Deutschen Evangelischen Kirchentages e.V. mit Sitz in Fulda.

Die App Sumak Kawsay möchte den Menschen und seine Emotionen in den Mittelpunkt stellen. In der digitalisierten Welt spielen Daten und Algorithmen eine große Rolle, aber dahinter stehen letztlich immer auch Menschen und ihre Gefühle und Einstellungen. "Gerade für Veranstalter, die Events für Menschen machen, ist dies eine Größe von enormer Bedeutung" sagen Markus Schulte-Huermann und Markus Duelli, die Macher von Sumak Kawsay.

