NTT Communications eröffnet PoP am Innovationsstandort Amsterdam Science Park

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der neue PoP befindet sich an einem der größten europäischen Standorte für wissenschaftliche Ausbildung, Forschung und Unternehmertum

NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich der NTT-Gruppe für ICT, Cloud und Kommunikations-Lösungen auf internationaler Ebene, hat sein globales Tier-1-IP-Netzwerk um einen neuen Point-of-Presence (PoP) im Amsterdam Science Park erweitert. Der Standort ist Sitz renommierter Ausbildungsstätten, moderner Forschungseinrichtungen sowie wissensintensiver multinationaler Unternehmen und Start-ups.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/514008/NTT_Com.jpg )

Der neue PoP befindet sich im Gebäude des Rechenzentrums von Interxion (ehemals Vancis) im Amsterdam Science Park. Es handelt sich dabei um den dritten Standort von NTT Com in dieser Stadt. Der neue PoP verdeutlicht das Engagement des Unternehmens im Hinblick auf die IT-Community vor Ort und seinen wachsenden Kundenstamm in den Benelux-Staaten.

Neben dem Interxion-Gebäude soll der PoP mit Digital Realty, SURFsara und dem NIKHEF (Nationales Institut für subatomare Physik) vernetzt werden. Kunden haben Zugang zum globalen IP-Netzwerk von NTT Com sowie zu seinen IP-Transitdiensten, Layer-2-Ethernet-Lösungen und DDoS-Sicherheitsdiensten.

"NTT Com ist bestrebt, die Nutzernachfrage zu prognostizieren, und hat im Zuge dessen den Amsterdam Science Park als erstklassigen Standort für Forschung, Innovation und Unternehmertum identifiziert. Wir freuen uns, eine derart aktive, hochmoderne Community zu unterstützen", kommentierte Oliver Harmel, Country Manager CEE bei NTT Europe Ltd. Germany..

Im Rahmen dieser Unterstützung sponsert NTT Com auch MORE-IP, ein Networking-Event für die Internetbranche, das in Amsterdam stattfindet. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von dem nichtkommerziellen AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), einem der weltweit größten Internet-Knoten mit Standorten im Großraum Amsterdam und im Science Park. "Die Niederlande spielen bei der weltweiten digitalen Infrastruktur, die immer dichter und kapazitätsstärker wird, eine strategische Rolle. Diese Expansion stellt für NTT Com einen wichtigen Beitrag zu seiner Entwicklung sowohl in den Niederlanden als auch weltweit dar", so Jesse Robbers, CCO, AMS-IX.

Pressekontakt:

Original-Content von: NTT Communications Corporation (NTT Com), übermittelt durch news aktuell