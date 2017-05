Apester bringt programmatische Videowerbesuite auf den Markt

New York (ots/PRNewswire) - Verleger haben jetzt Zugriff auf erstklassiges Videowerbematerial mit interaktiven redaktionellen Inhalten

Apester, eine weltweite Plattform für die Schaffung, den Vertrieb und die Monetisierung von empirischen Inhalten, gab heute die Markteinführung seiner programmatischen Videowerbelösung bekannt. Da Verleger nach Möglichkeiten und Methoden zur Umsatzsteigerung und Bindung ihrer Publikumsgruppen suchen, hat das Unternehmen die Möglichkeit entwickelt, die von Konsumenten gegenüber intrusiven Werbeerlebnissen bevorzugten, interaktiven Inhaltserlebnisse zu monetisieren.

Verlegern, die Inhalte auf der Plattform von Apester entwickeln, stehen nun mehrere Monetisierungsoptionen zur Verfügung, einschließlich Videowerbung. Bereitstellungszugang zu künftigen Werbekäufern ist sowohl über offene also auch private Marktplätze für automatisierte Transaktionen möglich.

"Da sich das digitale Medienökosystem zunehmend von einer artikelgesteuerten, Website-fokussierten Struktur in Richtung eines, auf Einheiten aufbauenden Vertriebsmodells mit mehreren Formaten bewegt, wird die Generierung von Umsatz für Verleger immer herausfordernder", sagte Charles Gabriel, President von Apester. "Soziale Plattformen und Nachrichtenaggregatoren bieten Verlegern nur unzureichendes Monetisierungspotenzial. Unser Suite von programmatischen Videowerbeeinheiten bietet exklusives, markensicheres Material, das den Anforderungen des digitalen Medienökosystems von heute entspricht."

Konsumenten, die sich die Stories von Verlegern ansehen, die interaktive redaktionelle Inhalte von Apester verwenden, erhalten ein Video-Ad, bevor sie auf die Einheit zugreifen oder nachdem sie ihre Interaktionen beendet haben. Da Verleger Inhalte außerhalb ihres eigenen Umfeldes vertreiben, findet die Werbung dauerhaft statt und stellt Umsätze sicher, wann auch immer der Inhalt verteilt wird. Video-Ads, die innerhalb der redaktionellen Inhaltseinheiten von Apester vertrieben werden, werden kontextuell in entsprechende Stories positioniert und garantieren Markensicherheit.

ÜBER APESTER

Apester ist eine globale interaktive Plattform für Inhalte. Sie bietet Verlegern und Marken Werkzeuge für die Schaffung, den Vertrieb und die Monetisierung spannender Erfahrungen für Publikumsgruppen. Über 10.000 Redakteure nutzen die Lösung von Apester, um die Leserbindung zu stärken und um datengestützte Erkenntnisse zu erzeugen. Gleichzeitig erhalten Werbetreibende umfassende Möglichkeiten zur Verbreitung ihrer Botschaften. Apester erreicht monatlich mehr als 116 Millionen Einzelverbraucher über 1.500 Verlagspartner, wie etwa AOL, Huffington Post, Time Inc., Fox Sports, Forbes, Ad Age, CNET, Telegraph Media und SKY News. Apester wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in London, München, Los Angeles und Tel Aviv. Weitere Informationen finden Sie unter apester.com und Sie können uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook folgen.

