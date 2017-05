Der App Baukasten von Appy Pie kündigt eine neue Chatbot-Funktion auf seinen DIY App Hersteller Plattform für kleine Unternehmen an.

Berlin (ots/PRNewswire) - Kleine und mittelständische Unternehmen können jetzt einfach und kostengünstig Chatbot in ihre Apps integrieren, Eine weitere Verbesserung der Konsumentenerfahrung

Appy Pie, der führende Cloudbasierte mobile App-Hersteller, der es kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, mobile Apps einfach zu erstellen, gab heute die Einführung der Chatbot-Funktion in ihre Plattform bekannt und ermöglicht so klein und mittelgroß Unternehmen (SMBs), um die Chatbot-Automatisierung einfach in ihre Apps zu integrieren und die Benutzererfahrung weiter zu verbessern.

"Wir sind stolz darauf zu verkünden, dass wir die erste DIY-App-Plattform sind, um Chatbot-Funktion anzubieten", sagte Abhinav Girdhar CEO und Gründer von Appy Pie. "SMBs haben selten die Ressourcen und das Budget, um die neuesten und größten Technologien zu integrieren, und oft im Nachteil, wenn sie mit größeren Unternehmen konkurrieren, die es tun. Mit dieser neuen Funktion wird eine kleine Business-App, die von Chatbot angetrieben wird, ihre Effizienz durch die Umleitung von banalen und leicht gestellten Fragen an den Chatbot erheblich verbessern. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz das Potenzial hat, jedem Arbeiter einen virtuellen Assistenten zu geben. "

Mit einfach zu integrierenden Plug-Ins können Benutzer - ohne Codierung Erfahrung oder Fähigkeiten und in weniger als 10 Minuten - die Chatbot Eigenschaft in ihre Android und iOS Apps integrieren. Die Chatbot-Eigenschaft von Appy Pie ermöglicht es kleinen Unternehmen:

- Vermeiden Sie das Publikum bequemer. - Kundenwünsche beantworten - Steigerung der Lead-Generierung - Markenbekanntheit aufbauen - Verkäufe steigern.

Appy Pie wird als einer der besten mobilen App-Ersteller von seinen Kunden auf über 5M Apps gewählt. Mit diesen neuen Eigenschaften ermöglicht der DIY App-Ersteller seinen Nutzern, sich für die Zukunft von Technologie- und Produkterfahrungen zu akklimatisieren. Im Zeitalter der digitalen Transformation versuchen Marken, die ultimative User-Erfahrung zu schaffen, indem sie die virtuelle Realität mit der realen Welt verbinden, die sie in Zukunft von den Wettbewerbern ablegen wird.

Für weitere Informationen über Appy Pie, besuchen Sie bitte http://de.appypie.com

