Die China Guangxi Products Exhibition 2017 findet zum ersten Mal in Deutschland statt und soll die bilaterale Zusammenarbeit fördern

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die China Guangxi Products Exhibition (CGPE) 2017, die jährliche internationale Veranstaltung, die Unternehmen und Produkte aus der chinesischen Provinz Guangxi auf die wichtigsten globalen Märkte bringt, wird vom 2. - 4. Juni 2017 auf dem Gelände des Messe Offenbach in Offenbach, Deutschland, stattfinden und verfolgt das Ziel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Handelsaustausch zwischen der Provinz und den europäischen Ländern zu fördern.

Insgesamt 65 Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt und werden ihre Produkte an den rund 70 Messeständen ausstellen. Es wird erwartet, dass bis zu 4.000 Facheinkäufer teilnehmen werden.

Die diesjährigen Aussteller werden Produkte präsentieren, die von Erzeugnissen des Kunsthandwerks, Lebensmittel- und Haustier-Produkten, Medizin- und Gesundheitsprodukten, mechanisch-elektronischen Produkten, Bergbau- und Chemieprodukten bis hin zu Textilien und Bekleidung reichen.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter: http://emailer.10times.com/event/chinaguangxiproduct2017.html

Die CGPE hat sich zum Ziel gesetzt, den lokalen Unternehmen in Guangxi dabei zu helfen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Erreicht werden soll dies, indem sie dem besten Zielpublikum vorgestellt werden, die Aufmerksamkeit gesteigert wird und Marken für den europäischen Markt aufgebaut werden. Die Messe wird es teilnehmenden Unternehmen zudem ermöglichen, mehr Wissen über europäische Handelsvorgaben, die Marktnachfrage und über Verbrauchergewohnheiten zu erhalten und die Integration und Kommunikation zwischen den beiden Regionen auszubauen.

Auf der letztjährigen Messe, die im indischen Mumbai stattfand, präsentierten sich 53 Aussteller aus Guangxi auf einer Ausstellungsfläche von 3.000 Quadratmetern und konnten mehr als 5.200 Facheinkäufer anlocken. Dies war die erste Gelegenheit für Unternehmen aus Guangxi, um für sich auf dem indischen Markt zu werben, einen kulturellen und fachlichen Austausch zu pflegen und um die Zusammenarbeit beim Handelsaustausch zu intensivieren.

Über die China Guangxi Products Exhibition

Die China Guangxi Products Exhibition (CGPE) wird von der Canton Fair Advertising Co. Ltd. mit organisiert, die dem Chinesischen Zentrum für Außenhandel angeschlossen ist, das wiederum eine Unterabteilung des Handelsministeriums der Volksrepublik China ist. Im Verlauf der letzten Jahre hat die Messe erfolgreiche Veranstaltungen in Indien, Thailand, Kambodscha und Ungarn durchgeführt.

Über Canton Fair Advertising Co. Ltd.

Die Canton Fair Advertising wurde 1988 gegründet und ist Mitglied der Werbeagentur "4A" aus Guangzhou, die als ständiges Direktorium sowohl für den Verband der Werbebranche der Provinz Guangdong als auch für den Verband der Werbebranche in Guangzhou dient. Zudem fungiert sie als stellvertretender Vorstand für den Verband für Außenwerbung in Guangzhou.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/513046/canton_fair.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: Canton Fair Advertising Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell