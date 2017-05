Guesty sichert sich 3 Millionen Dollar im Rahmen einer Series-A-Finanzierung

Walnut, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Guesty, ein Anbieter einer End-to-End-Plattform für professionelle Immobilienverwalter im Bereich der kurzfristigen Vermietung, gab Anfang der Woche bekannt, dass es eine Series-A-Finanzierung über 3 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Die Investition wurde von Buran Venture Capital angeführt, unter Beteiligung von Magma Venture Partners (einem frühen Waze-Investor) und AltaIR Capital. Die Erlöse dieser Finanzierungsrunde werden dazu dienen, das Unternehmen und seine Führungsriege auszubauen und dem Unternehmen ein Wachstum innerhalb der weltweiten Märkte für Ferienwohnungsvermietung zu ermöglichen.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/513185/Guesty_Logo.jpg )

Guesty baut auf seine umfangreichen Erfahrungen als umfassendste Technologie im Kurzfristvermietgeschäft auf - mit zigtausend verwalteten Immobilien in mehr als 60 Ländern - und bringt so einen vereinheitlichten Ansatz an die Immobilienverwaltung in die Märkte für Airbnb und Ferienwohnungen mit ein. Seine intuitive Software ermöglicht es, sämtliche Daten zu Gästen, Reservierungen und Angeboten aus verschiedenen Buchungsseiten über eine einzige Plattform zu verwalten. Guesty unterstützt Immobilienverwalter jeglicher Größenordnung (von einigen wenigen Angeboten bis hin zu Hunderten von Immobilien), steigert ihre Verwaltungsleistung und besticht durch Automatisierung und Konsolidierung. Die Gesamtlösung hilft dabei, Umsätze und Gewinne zu steigern, indem sie den Zeitaufwand für langwierige Aufgaben verringert und es somit den Unternehmen ermöglicht, mehr Zeit damit zuzubringen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

"Diese neue Finanzierung wird Guestys Wachstum vorantreiben. Wir wollen unsere Ziele erreichen und unsere Vorreiterrolle in der Ferienwohnungsbranche behaupten", erklärte CEO und Mitgründer Amiad Soto. "Das gesamte Ökosystem der Ferienwohnungen wächst weiter - neue OTA-Kanäle entwickeln sich und es werden immer mehr Immobilienverwaltungen gegründet. Dies führt zu einer gesteigerten Nachfrage nach einer holistischen Lösung zur Immobilienverwaltung - und hier kommt Guesty ins Spiel."

Über Guesty

Guesty ist eine Plattform auf Cloudbasis, die dazu entwickelt wurde, den Betrieb von Immobilienverwaltern zu vereinfachen, und eine Verwaltung von Angeboten mehrerer Airbnb-Konten und anderen Buchungskanälen ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens bietet Immobilienverwaltungs-Software (Property Management Software, PMS), Kanal-Management, Unified Inbox, Automatisierung, Zahlungsabwicklung, Website-Entwicklung und Guesty-Kommunikationsdienste rund um die Uhr - alles in einem einzigen Paket. Guesty wurde 2013 von Amiad Soto und Koby Soto gegründet und unterhält Niederlassungen in Walnut, Kalifornien und Tel Aviv, Israel. Das Unternehmen wird unterstützt von Magma Venture Partners, Buran Venture Capital und AltaIR Capital und ist ein Ycombinator-Absolvent.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.guesty.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Guesty, übermittelt durch news aktuell