Ein Kochbuch zur Weißwurst

Neumarkt in der Oberpfalz (ots) - Seit ein paar Jahren steht die bayerische Esskultur durch das Verhalten der Verbraucher vor dem Aus. Die Mentalität hat sich verändert und es wird an den Lebensmitteln gespart. Nur langsam entwickelt sich bei einigen wieder das Bewusstsein für frische, regionale und nachhaltige Lebensmittel - für Qualität, die bei der Familie Wittmann im Vordergrund steht. Qualität ist die erste Unternehmenspflicht. Damit untrennbar verbunden sind der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen und das Bekenntnis zu Naturprodukten.

Norbert Wittmann ist Vollblutunternehmer, Metzgermeister im eigenen Familienbetrieb und Autor des weltweit ersten Weißwurstkochbuches. Seine Frau und seine Kinder unterstützen ihn tatkräftig im stetig wachsenden Unternehmen. So verdankt das königliche Weißwurstkochbuch seinen Namen der Tochter, die als erste Weißwurstkönigin amtiert.

Für Norbert Wittmann ist Kochen nicht nur das Zubereiten von Lebensmitteln, sondern Leidenschaft. Mit dieser Leidenschaft entstanden seither über 60 Gerichte rund um die Weißwurst. In seinem Kochbuch hat er eine erlesene Auswahl an hausgemachten Schmankerln zusammengefasst, wie Weißwurst im Schlafrock, Weißwurst mit Gemüse aus dem WOK oder Krautwickel mit Weißwurst in Tomatensauce.

"Ich weiß alles über die Weißwurst", erklärt Norbert Wittmann stolz. Er öffnet die Türen zu seinem Weißwurstbetrieb und der gleichnamigen Akademie und lässt seine Leser daran teilhaben. Denn im Leben des Unternehmers dreht sich alles um die weiße Wurst.

