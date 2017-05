Guangzhou, die Weltstadt der Blumen für zwei Tausend Jahre und mehr

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 14. und 15 Mai schaute die ganze Welt auf Peking anlässlich des "Belt and Road Forum for International Cooperation". Gleichzeitig wurden fünf Briefe von fünf nationalen floralen Emblemen aus fünf Ländern in Asien, Europa, Amerika und Afrika entlang der maritimen Seidenstraße gesandt. Darin wurden gute Wünsche an Guangzhou ausgedrückt, damit das Setzen der Segel auf der Seidenstraße des 21. Jahrhunderts durch das blumige Flüstern dieser "Boten" zum Erfolg wird. Die "Weltstadt der Blumen" wurde in diesem Moment zum wichtigsten Fokus sowohl zu Hause als auch im Ausland.

Die Passage des blumigen Flüsterns von Kapok "Guangzhou, I Inspire You with Passion" wurde von der argentinischen Zeitung Clarin of Argentine veröffentlicht, während die Passage des Jasmin "Guangzhou, I Adorn You with Elegance" von der Daily Times of Pakistan veröffentlicht wurde. Der Artikel des blumigen Flüsterns der Lotusblume "Guangzhou, I Embrace You with Vigor" wurde in der ägyptischen Zeitung Al-Ahram abgedruckt und die Passage der Rose "Guangzhou, I Embrace You with Love" wurde im englischen Daily Telegraph veröffentlicht. In Singapur wurde das blumige Flüstern der Orchidee "Guangzhou, I Welcome You with My Friendship" in der Zeitung The Straits Times abgedruckt. Die Antwort "Guangzhou, Flower City in Bloom by Guangzhou to the Floral Whisper along the Silk Road" erschien im Wall Street Journal. Die einmalige Perspektive des blumigen Flüsterns wurde ausgewählt und in den Zusammenhang der gesamten Geschichte "Floral Whisper along the Silk Road" gestellt. Die ganze Welt erfuhr dadurch die berühmte Geschichte von Guangzhou als "Birthplace of the Maritime Silk Road" und "Millennium Commercial City" sowie dessen einmaligen Charme von "Openness, Beauty, Vigor, Inclusiveness and Friendliness". In diesem Sinne ist die Stadt nun ein internationales Austauschzentrum und eine Drehscheibe des internationalen Handels.

Guangzhou, eine weltbekannte Hafenstadt, ist seit dem dritten Jahrhundert der wichtigste Hafen der maritimen Seidenstraße und genießt einen langjährigen Ruf als Drehscheibe des Handels und Gewerbes. Es war der größte Hafen Chinas während der Tang- und Song-Dynastien und der einzige Hafen Chinas, der während der Ming- und Qing-Dynastien offen für den Außenhandel war.

Während der Han-Dynastie wurde aufgrund der Errichtung des Handels auf der Seidenstraße eine Vielfalt von Blumen nach Guangzhou gebracht. Der Blumenhandel in der Stadt wurde während der Tang-Dynastie in der ganzen Nation bekannt. Guangzhou, die Millennium Business City, wurde wohlhabend durch den Pearl River sowie die Segler, die sich darin tummelten, und kultivierte ihre farbenfrohe Kultur, die in engem Zusammenhang mit Blumen stand. Was die maritime Seidenstraße nach Guangzhou gebracht hat, ist nicht nur ein boomender Handel und kulturelle Kommunikation, sondern auch einen wunderschönen Namen: "Blumenstadt".

In China ist die Stadt Guangzhou, die als "Fenster Chinas" angesehen wurde, weil sie das Tor zur Welt war, eine der reichsten und ältesten Städte, welche die Reform- und Öffnungspolitik übernommen hat. Gemäß dem "Guangzhou Municipal Party Committee Publicity Bureau" im Rahmen der "Belt and Road Initiative" öffnet sich Guangzhou und betreibt Innovation in einem rascheren Tempo. Die Stadt ist zu einer internationalen Drehscheibe für Innovation, Kommunikation und Transport geworden. Guangzhou praktiziert den Geist der Seidenstraße aktiv, d. h. "peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit", und wird zu einem wichtigen Beispiel sowie zu einer Verbindung zwischen China und den Ländern und Regionen entlang der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts.

Die maritime Seidenstraße, unfehlbar für Tausend Jahre, bringt der "Millennium Commercial City" anhaltende Vitalität und verleiht der "World Flower City" neuen Schwung.

