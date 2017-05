Weather Trends International stellt THE EQUITY REPORT vor

Bethlehem, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - The Equity Report verfolgt, wie das Wetter 63 Aktien im letzten Quartal, von Beginn des laufenden Monats bis zum aktuellen Zeitpunkt und 9 Monate im Voraus spezifisch beeinflusst(e)

Weather Trends International, das weltweit führende Unternehmen für proaktive und prädiktive geschäftliche Einjahres-Wetteranalysen für Fortune-1.000-Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Herstellung, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen, hat The Equity Report auf den Markt gebracht, um seine Finanzdienstleistungen zu ergänzen.

"Wir bei J. P. Morgan nutzen die Einjahres-Prognosen von Weather Trends seit über einem Jahrzehnt auf der Einkaufs- wie der Verkaufsseite; was ich besonders wertvoll finde, ist ihre Genauigkeit, ihre Menge an globalen Einzelheiten und insbesondere den Equity Report, der 3 Quartale im Voraus eine strategische Roadmap zurechtlegt", so Matt Boss, Managing Director, Equity Research, J. P. Morgan.

Die 12-fach preisgekrönte statistische Mathematik-basierte, 24-Klimazyklus-Technologie für globale Einjahres-Wetter- und Geschäftsprognosen ermöglicht wetterabhängigen Branchen PROAKTIVITÄT statt REAKTIVITÄT in Bezug auf das häufig unbeständige Wetter 11 Monate im Voraus. "In den letzten 15 Jahren haben wir uns in der Branche einen soliden Ruf als Experten für Langzeit-Wetterprognosen, Einzelhandel und die Frage, wie das Wetter speziell Tausende von saisonalen Kategorien und die gesamte Geschäftsleistung beeinflusst, aufgebaut. Unser Equity Report hilft mit einem einfachen Bericht, der jeden Montag vor Beginn des Handelstags versendet wird, Überraschungen zu reduzieren", so Bill Kirk, CEO von Weather Trends International.

The Equity Report erfasst Geschäftsstandorte für 63 Aktien (Mall, Off-Mall, Discounter, Home Center, Restaurants, Schuh, Auto, Apotheke, Getränke, Kaffee, Energie und E-Commerce) und das Wetter (vergangen und zukünftig), um wertvolle, einfache Erkenntnisse über die Günstigkeit (5-Kategorien-Index) des Wetters in den letzten Monaten, von Beginn des laufenden Monats bis zum aktuellen Zeitpunkt und, am wichtigsten, in den nächsten 9 Monaten (Aussicht für 3 Quartale) zu liefern. Das Forbes Magazine listete Weather Trends begründet als 5. meistversprechendes Unternehmen in Amerika auf und unsere PROAKTIVEN Lösungen werden für immer die Art und Weise ändern, mit der Sie das Wetter betrachten, da es mit der Geschäftsleistung in Zusammenhang steht. Starten Sie noch heute mit unserem beschränkten 12-Monate-Probeangebot, das 8 unserer meistgeschätzten wöchentlichen Finanzdienstleistungsberichte für 9.750 USD enthält. http://www.weathertrends360.com/Equity-Report

Über Weather Trends International

Weather Trends International (www.weathertrends360.com) hat 15 Jahre Erfahrung darin, Fortune-1.000-Unternehmen zu helfen, ihr Wetterrisiko zu senken und mit unseren preisgekrönten Technologielösungen PROAKTIV statt REAKTIV zu handeln. Unsere Gittertechnologie deckt jede 1 Meile auf der Erde mit Jahrestemperatur, wöchentlichen Prognosen für Niederschlag und Schneefall für 11 Monate und spezifische Verkaufsprognosen nach Laden ab.

