Park Place Technologies übernimmt NCE Group Limited

Park Place Technologies gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Übernahme von NCE Group Limited (NCE), einem globaler Anbieter von zugekauften Instandhaltungs- und Reparaturleistungen für Rechenzentren, die größte Akquisition seiner Firmengeschichte abgeschlossen hat. Die Transaktion, deren Einzelheiten nicht offengelegt wurden, baut sowohl das globale Kundenportfolio als auch die europäische Präsenz von Park Place deutlich aus. Die Unternehmen planen, umgehend mit der Integration der betrieblichen Abläufe und Eingliederung der Channel-Partner, Kunden und Mitarbeiter zu beginnen. Die derzeitige Belegschaft von Park Place Technologies wird damit um mehr als 280 Mitarbeiter erweitert.

"NCE stellt seit mehr als 35 Jahren exzellente Dienstleistungen, fundiertes Produktwissen und Branchen-Know-how bereit", sagt Ed Kenty, Chairman und CEO von Park Place Technologies. "Das Unternehmen definiert sich über die Kernwerte Gestaltung und Auslieferung und wir freuen uns, die einzigartige Erfahrung und vorbildliche Führung von NEC im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Fähigkeiten und der Service- und Supportfunktionen für unsere Kunden nutzen zu können".

NCE betreut seit 1981 Kunden in den USA und Großbritannien und versorgt mittlerweile sowohl Fortune 100-Unternehmen als auch kleine und mittelständische IT-Kunden über ein breites Spektrum von Branchen hinweg. Das in Wiltshire, Großbritannien ansässige NCE zählt schon seit langem zu den wichtigen Akteuren im Bereich zugekaufte Instandhaltungsleistungen und After-Sales-Wartung für Unternehmenshardware. Mit der Eingliederung von NCE in Park Place werden die Kunden von größerer Effizienz und kostengünstigen Dienstleistungen profitieren können. NECs besonderes Fachwissen im Feld der Rechenzentrums-Hardware ergänzt die Fähigkeiten von Park Place und wird sich ebenfalls positiv für die Kunden auswirken.

"NCE hat im Laufe der Jahre Tausenden von Unternehmen bei der IT geholfen", erklärt Andrew Genever, der bisherige CEO von NCE und neu ernannte VP Depot Operations bei Park Place Technologies. "Durch den jetzigen Anschluss an Park Place können wir unseren Kunden weltweit weiterhin einen hervorragenden Service bieten und die umfangreiche Expertise von Park Place nutzen. Unsere Kunden werden von erweitertem Zugriff auf Engineering-Kompetenz, schnelleren Umlaufzeiten und einer gesteigerten Serviceerfahrung profitieren. Die Akquisition wird die Art und Weise verbessern können, wie wir mit unseren Channel-Partnern zusammenarbeiten, und unsere Fähigkeit, den ständig wechselnden IT-Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, weiter verstärken".

"Park Place Technologies hat in den vergangenen Wochen mehrere Akquisitionen bekanntgeben können", so Chris Adams, President und Chief Operating Officer, Park Place Technologies. "Wir dürfen heute NCE in der Park Place Familie willkommen heißen. Mit dieser Akquisition festigen wir die Marktposition von Park Place als weltweit größter Anbieter rein für die Wartung von Rechenzentren. Wir dehnen unsere Präsenz in weitere europäische Märkte aus und gewinnen talentierte Fachkräfte in den anspruchsvollsten Bereichen der Branche hinzu, die unseren wachsenden Kundenkreis unterstützen und die Kundenerfahrung bereichern".

Dieser Abschluss ist bereits die sechste von Park Place Technologies im vergangenen Jahr getätigte Akquisition und steht für die aktuellen Bestrebungen des Unternehmens, seine global führende Position für Legacy-Enterprise-Storage und After-Sales-Wartung von Hardwarekomponenten zu stärken und auszuweiten.

Park Place Technologies hat im November 2016 mit Singapur einen Standort in der Region Asien-Pazifik (APAC) eröffnet und baut mit den aktuellen Übernahmen des in Großbritannien ansässigen Prestige Data Center Solutions, des Unternehmens Performance Data mit Sitz in Singapur und der US-amerikanischen Allen Myland, Inc. seine globale Reichweite und Service-Angebote weiter aus.

Informationen zu NCE Group Limited

NCE Group Limited (NCE) ist mit seinen großen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa einer der führenden unabhängigen Anbieter für die Wartung von Rechenzentren und IT-Dienstleistungen und -Lösungen im Unternehmensbereich. Das NCE-Leistungsportfolio umfasst: Supply Chain (Screening/Test/Reparatur), herstellerübergreifenden Service (Multi-Vendor Service, MVS), IT Asset Disposition (ITAD), Verkauf von Teilen, und Engineering- und Projektleistungen. NCE Group Limited stellt seit 1981 hochwertige Lösungen für Service und Support für Rechenzentren aller Größenordnungen weltweit bereit und macht sich für maßgeschneiderte Dienstleistungen stark, die die Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen, sowohl bei Supply Chain- als auch Datacenter-Services.

Informationen zu Park Place Technologies

Park Place Technologies stellt seit 1991 eine Alternative für die After-Sales-Wartung von Speicher-, Server- und Netzwerk-Hardware außerhalb der Garantiefrist für IT-Datacenter bereit. Park Place ist die größte ausschließlich auf die Instandhaltung von Rechenzentren nach Ablauf der Garantie spezialisierte Organisation weltweit, unterstützt mehr als 9.000 Unternehmen in über 100 Ländern und bietet hervorragende Kundenerfahrung, erstklassige Dienstleistungserbringung und operative Vorteile für Unternehmen, die von Regierungs-, Hochschul- und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Cloud-Dienstleistern, KMU und Fortune 500-Unternehmen reichen.

