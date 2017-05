Park Place Technologies übernimmt in Großbritannien ansässiges Prestige Systems

London (ots/PRNewswire) - Park Place Technologies kündigt heute den Erwerb von Prestige Systems an, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von IT-Infrastrukturlösungen mit Standort unweit von Birmingham, England. Die Bedingungen der Transaktion wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung nicht bekannt gemacht.

"Ich heiße das Team von Prestige herzlich in der Park Place-Familie willkommen", erklärt Ed Kenty, Chairman und CEO von Park Place Technologies. "Prestige wird mit seinen rund drei Jahrzehnten an vorbildlicher Servicepraxis für IT-Rechenzentren das erstklassige Support-Modell von Park Place im Zuge unserer Expansion und dem Ausbau unserer Kundenbasis in ganz Großbritannien, Europa und darüber hinaus ergänzen.".

Mit der Übernahme von Prestige Systems kann Park Place sein erfahrenes und extrem versiertes technisches Team ausweiten, um Rechenzentren in der gesamten Region EMEA zu betreuen. Park Place hatte bereits im Mai 2015 einen europäischen Hauptsitz in London eröffnet.

Prestiges Mitgründer John und Elaine Dawson sowie James Coyle und Mark Jones werden Prestige Systems gänzlich an Park Place übertragen und sich anderen Unternehmungen in Großbritannien zuwenden. "Elaine, James, Mark und ich übergeben Prestige vertrauensvoll in die kompetenten Hände von Park Place", sagt John Dawson. "Mit Park Place kann Prestige in die nächste Phase seiner Entwicklung eintreten und hervorragenden Service für IT-Rechenzentren auf der ganzen Welt liefern".

Informationen zu Prestige Systems

Prestige Systems hat mehr als 25 Jahre an Erfahrung als Anbieter von IT-Infrastrukturlösungen und Dienstleistungen, die sich auf extrem fundierte Expertise und Fachwissen im Rechenzentrum gründet. Prestige kann die höchsten Akkreditierungs-Levels von HP, Dell, EMC, Oracle, VMware und Cisco vorweisen und verfügt über eine Support- und Break-fix-Kompetenz für Systemstörungen, die eine beeindruckende Reihe von Vendor-Technologien und Produkten umfasst.

Informationen zu Park Place Technologies

Park Place Technologies stellt seit 1991 eine Alternative für die After-Sales-Instandhaltung und Wartung von Speicher-, Server- und Netzwerk-Hardware außerhalb der Garantiefrist für IT-Rechenzentren bereit. Park Place Technologies unterstützt mehr als 7.500 Organisationen in über 95 Ländern und bietet hervorragende Kundenerfahrung, erstklassige Dienstleistungserbringung und operative Vorteile für Unternehmen, die von Regierungs-, Hochschul- und Gesundheitseinrichtungen bis hin zu Cloud-Dienstleistern, KMU und Fortune 500-Unternehmen reichen.

