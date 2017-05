Der am 1. Juni 2017 veröffentlichte Sompo Guide Tokyo bietet sichere und spirituell reiche Tokio-Reisen

Tokio (ots/PRNewswire) - SHOEISHA Co., Ltd. (http://www.shoeisha.co.jp/about) wird am 1. Juni 2017 mit dem Verkauf des Reiseführers an Touristen in Japan beginnen, die aus den USA oder europäischen Ländern stammen.

Der Reiseführer, der die volle Unterstützung der Sompo Holdings Group (http://www.sompo-hd.com/en/company) fand - ein Anbieter von Sachversicherungen, Lebensversicherungen und anderen finanzbezogenen Dienstleistungen in Japan sowie im Ausland - ist ein einzigartiger Tokio-Reiserführer, der Erst- und Wiederholungsbesuchern durch die Vermittlung tiefgreifenderen Wissens zu Japan ermöglicht, eine sichere und spirituell reiche Reise zu genießen.

Neben der Vorstellung von Sehenswürdigkeiten, wie Shinjuku, Ginza, Akihabara und Shibuya, empfiehlt der Reiseführer viele beliebte Restaurants, die auch gerne von Japanern selbst besucht werden. Die einleitende Seite zum Restaurant gibt mittels Informationssymbolen an, ob ausländisches Personal, englischsprachige Betreuung, WiFi, Möglichkeiten zur Kreditkartenzahlung, eine fremdsprachige Webseite und eine Steuerbefreiung vorhanden sind bzw. möglich ist.

Neben den traditionellen japanischen Tempeln und Schreinen, die in Reiseführern für andere Gebiete gewöhnlich angeführt sind, können Sie hier auch Informationen zu Orten finden, an denen die von Animation gezeichnete Subkultur sowie die "kawaii"-Kultur erlebt werden können. Außerdem werden viele Orte vorgestellt, die von berühmten japanischen Künstlern empfohlen werden. Der Reiseführer steckt voller Informationen, die alle Wiederholungsbesucher in Tokio zufriedenstellen werden, die der typischen Touristenorte überdrüssig geworden sind.

Zusätzlich bietet der Reiseführer viele Erläuterungen zu japanischen Bräuchen, wie z. B. Umgangsformen an öffentlichen Plätzen sowie angebrachte Tischmanieren und die richtige Art, die Toilette zu nutzen. Somit ermöglicht der Reiseführer Besuchern, die zum ersten Mal in Japan sind, eine sichere Reise.

Befreien Sie sich von der Angst vorm Reisen und genießen Sie eine gänzlich einzigartige Japan-Erfahrung. Der Reiseführer kann über amazon.com und in großen Buchhandlungen in jedem Land erworben werden.

Produktdetails: Taschenbuch: 208 Seiten Sprache: Englisch ISBN-13: 978-4798148083 Preis: 1.200 Yen (ausschließlich Steuern) Offizielle Webseite: http://www.guidebooktokyo.com

Informationen zu SHOEISHA Co., Ltd.

SHOEISHA bietet als seine Kernkompetenz hochwertige Inhalte an und entwickelt seine auf den aktuellsten Technologien beruhenden Aktivitäten basierend auf den vier Themenbereichen Bildung, Personal Computing, Design sowie Business und Kultur. Ebenfalls bietet das Unternehmen optimal kundenspezifische Inhalte für verschiedene Medien, wie z. B. Bücher und Zeitschriften oder auch E-Books, E-Learning, Webmagazine, Software, Veranstaltungen, Seminare, Fernbildung, usw.

