Axiom startet in Deutschland und bestellt Dr. Matthias Schwenke zum Geschäftsführer

Frankfurt a.M. (ots) - Axiom, der führende alternative Anbieter juristischer Expertise, geht in die nächste Phase seiner ambitionierten Wachstumsstrategie in Europa. Dr. Matthias Schwenke wurde zum Geschäftsführer in Deutschland bestellt.

Auf internationaler Ebene ist das Unternehmen bereits für mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen tätig. Ab sofort bietet Axiom auch deutschen Kunden einen Zugang zu hochwertigen juristischen Dienstleistungen als Alternative zu klassischen Großkanzleien. Axiom verfügt über angestellte Anwälte, die als Experten in ihrem Fachgebiet flexibel in Unternehmen einsetzbar sind. Neben Erfahrungen in Top-Kanzleien können fast alle Axiom-Anwälte darüber hinaus auch mehrjährige Praxiserfahrungen aus einer Tätigkeit in Rechtsabteilungen bei Unternehmen vorweisen. Auf Basis dieser Expertise können sie sich besonders schnell und effizient in andere Rechtsabteilungen integrieren.

Auf weltweiter Ebene stellt Axiom außerdem ein breites Spektrum an technologiebasierten juristischen Dienstleistungen zur Verfügung. So kann Axiom bei Großprojekten wertvolle Beiträge leisten, etwa im Zuge von M&A-Aktivitäten, bei komplexen Aufgaben im Bereich Vertragsanalyse und -Neuverhandlung oder bei der Implementierung von Regulierungsvorgaben, wie etwa der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) oder der neuen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR).

Von Frankfurt aus führt Dr. Matthias Schwenke seit dem 1. Mai das deutsche Geschäft. "Matthias bringt wichtige Fähigkeiten und Erfahrungen mit zu Axiom", sagt Sandra L. Devine, Europa-Chefin von Axiom. "Viele unserer Kunden stellen ihre Rechtsabteilungen derzeit auf den Prüfstand. Sie suchen neue Wege, um Flexibilität und Kosteneffizienz zu erhöhen und dabei gleichzeitig die relevante Expertise in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung zu nutzen. Mit seiner Erfahrung aus der Strategieberatung und seiner klassischen juristischen Ausbildung vereint Matthias die wichtigsten Voraussetzungen, um unser Geschäftsmodell in Deutschland weiterzuentwickeln."

Vor seinem Wechsel zu Axiom war Dr. Matthias Schwenke in verschiedenen leitenden Funktionen für die Deutsche Telekom tätig, zuletzt als Leiter Vertrieb Topkunden im Wholesalegeschäft. Zuvor arbeitete der Spezialist für Reorganisation und Operations für die Boston Consulting Group in Zürich, Köln, London, Paris und Abu Dhabi. Dr. Matthias Schwenke absolvierte eine klassische juristische Ausbildung zum Volljuristen in Deutschland. Darüber hinaus erwarb er unter anderem einen Master of Laws in International Business Transactions an der University of San Francisco. Seine Promotion zum Dr. iur. verfasste er als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einem datenschutz- und technikrechtlichen Thema an der Technischen Universität Darmstadt in Kooperation mit der Universität Kassel.

"Die Zeit ist reif für den Markteintritt von Axiom in Deutschland", sagt Schwenke. "Axiom hat über die letzten 17 Jahre eine völlig neue Art von juristischen Dienstleistungen entwickelt und treibt Innovationen in diesem Bereich stetig voran. Unser Modell verbindet juristische Expertise auf völlig neuartige Weise mit Methoden und Techniken aus anderen Disziplinen wie Strategieberatung, Projektmanagement und IT. Für ambitionierte Anwälte bietet Axiom einen attraktiven alternativen Weg der Karriereentwicklung. Unsere Anwälte stellen sich vielseitigen spannenden Herausforderungen, sammeln wertvolle Erfahrungen und lernen internationale Top-Unternehmen von innen kennen. Hierbei begleiten und unterstützen wir sie aktiv. Im Rahmen unserer globalen Präsenz können wir auf ein exzellentes Weiterentwicklungsprogramm zurückgreifen."

Nach dem erfolgreichen Start von Axiom in der Schweiz 2014 und dem starken Wachstum von Axiom in Belfast und Breslau bekräftigt diese weitere Expansion den Wachstumskurs des Unternehmens in Europa. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist Axiom weltweit bereits in 15 Büros und 3 Kompetenzzentren tätig.

"Ich freue mich darauf, etwas Neues in Deutschland zu schaffen und dabei auf dem Konzept eines renommierten Unternehmens, das bereits international erfolgreich ist, aufbauen zu können. Wir sind auf der Suche nach juristischen Querdenkern und passionierten Anwälten, die unsere Arbeit und unser Modell unterstützen. Nirgendwo kann man so über den Tellerrand schauen wie bei uns und dabei praktische Lösungen mit einem sofortigen Nutzen schaffen", sagt Schwenke.

Axiom ist ein anerkannter Marktführer im Bereich juristischer Expertise. Das Unternehmen bietet technologie-basierte Rechts-, Vertrags- und Compliance-Lösungen für Großunternehmen, die juristische Expertise, Technologie und Datenanalytik kombinieren. Mit mehr als 2.000 Anwälten, Fachkräften, Prozess- sowie Technologie-Spezialisten ist Axiom weltweit bereits in 15 Büros und 3 Kompetenzzentren tätig. www.axiomlaw.de

