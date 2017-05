Neuer E-Commerce Marketplace BuYerZon startet als neutraler Vertriebskanal für den Online- und Einzelhandel

BuYerZon ist ein eingetragenes Warenzeichen der webopac-logistics gmbh. Alle Rechte vorbehalten. Ausschließlich zur redaktionellen Nutzung freigegeben gemäß Auftrag. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126590 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

- BuYerZon setzt auf faire Nutzungsgebühr statt eigener Handelsspanne - Neutrale Alternative zu etablierten Online-Marktplätzen - Exklusiver Paketdienst-Partner DPD stellt digitale B2C- Services bereit

Mit BuYerZon startet ab heute ein neuer und innovativer Marketplace für Online- und Einzelhändler. Die von der webopac-logistics gmbh ins Leben gerufene Plattform versteht sich als neutraler Marktplatz: BuYerZon tritt nicht selbst als Verkäufer auf und erhebt gegenüber den Anbietern lediglich eine faire Marktplatzgebühr. Die Handelsspanne verbleibt dagegen komplett beim jeweiligen Händler.

"BuYerZon versteht sich als fairer Marktplatz", erklärt Werner Bobritz, CEO von BuYerZon. "Anders als bei etablierten Anbietern treten wir nicht als Wettbewerber unserer Anbieter auf, sondern bieten unseren Kunden eine neutrale Plattform als zusätzlichen Vertriebskanal. Gerade bei den mittelständischen Händlern in Deutschland und Europa sehen wir einen extrem großen Bedarf an einem solchen Marktplatz-Modell, das eine echte Alternative zu den großen Playern im Markt darstellt." Der Marketplace richtet sich an B2C- und B2B-Händler in allen Größenordnungen. Zum Start von BuYerZon sind bereits 50.000 Produkte von zahlreichen Anbietern eingestellt.

BuYerZon bietet den Händlern eine bequeme Einstellung von Artikeln und Produkten, unter anderem durch eine direkte Anbindung an die jeweiligen ERP-Systeme der Händler. Die Anbindungen zu den Onlineshop-Lösungen von plentymarkets, Shopware sowie Magento befinden sich aktuell bereits in der Umsetzung.

Eine neue "BuYerZon-Filiale" lässt sich für Händler sehr schnell und bequem einrichten. Zum Start wird BuYerZon Produkte in folgenden Kategorien anbieten: Essen & Trinken, Beauty & Gesundheit, Haushalt & Wohnen, Baby & Kind, Freizeit & Hobby, Baumarkt & Garten und Tierbedarf. Die Kategorien "Kühl" und "Multimedia" sind aktuell in der Vorbereitung und folgen voraussichtlich noch im Herbst.

Für Endverbraucher bringt BuYerZon zeitgemäße Technologien zum Einsatz und bietet Online-Shoppern auf allen Endgeräten ein modernes und nahtloses Einkaufserlebnis.

Digitale Services bei der Warenlieferung: DPD ist exklusiver Paketdienst-Partner

Dank der Zusammenarbeit mit dem internationalen Paket- und Expressdienstleister DPD bietet BuYerZon den Marketplace-Händlern bequemen Zugang zu den Services des digitalen Innovationsführers im Paketmarkt. Endkunden können ihre Paketlieferungen online und mobil umfassend steuern und nachverfolgen. So bietet DPD etwa als einziger Paketdienst im Markt ein kartengestütztes Live-Tracking und gibt für jedes Paket auf die Stunde genau eine exakte Zustellprognose an. Mit dem Service DPD Predict nennt DPD das 1-stündige Zustellzeitfenster proaktiv am Morgen der Zustellung, im Laufe der Zustellung präzisiert sich dieses Zeitfenster auf 30 Minuten. Wer dann nicht zu Hause sein kann, leitet seine Sendung einfach um - zum Beispiel an einen Pickup Paketshop, an einen Wunschnachbarn oder an eine andere Adresse wie etwa den Arbeitsplatz. Daneben lässt sich der Tag der Zustellung verschieben, auch ein Abstell-Okay ist möglich. Sämtliche Optionen sind bereits vor dem ersten Zustellversuch bis fünf Minuten vor Zustellung wählbar. Der Service steht allen BuYerZon-Kunden zum Start zur Verfügung.

Die digitalen Services von DPD wurden bereits mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, darunter sind der eco Internet Award, der Deutsche Preis für Onlinekommunikation und der UX Design Award. Pläne für die Zukunft

Zukünftig plant BuYerZon, in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Ländergesellschaften vertreten zu sein. Während sich die Gesellschaften in Österreich und Spanien noch in der Gründungsphase befinden, ist BuYerZon im italienischen Markt bereits mit einer Gesellschaft (webopac-logistics s.r.l, Bozen) vertreten.

Über BuYerZon

BuYerZon ist ein Projekt der webopac-logistics gmbh, einem international agierenden Fulfillment-Logistikdienstleister mit Schwerpunkt Europa. Seit knapp vierzig Jahren bietet webopac-logistics seinen über 1.000 Kunden aus den Branchen Industrie, Konsumgüter und Lebensmittel ein umfangreiches Angebot sowie individuelle Lösungen im Bereich Logistik, Beratung und Transport. webopac-logistics bewirtschaftet in Deutschland und Europa insgesamt rund 20.000 m² Büro- und Logistikflächen. Jährlich wird ein Volumen von über 1 Mio. Paket- und/oder Stückgutsendungen in Europa abgefertigt.

BuYerZon ist die erste europäische Alternative zu bereits bestehenden Anbietern von Online-Marktplätzen und Verkaufsplattformen und verzichtet gänzlich auf die Erhebung einer eigenen Handelsspanne. Dabei setzt BuYerZon auf faire Marktplatzgebühren und größtmögliche Transparenz. Im Unterschied zu anderen Anbietern tritt BuYerZon nie als Wettbewerber gegenüber seinen eigenen Marktplatznutzern oder Verkäufer auf der Plattform auf.

