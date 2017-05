WalabotDIY, das 3D Imaging-Tool für Superman-Sicht in Wände - ab sofort in der EU erhältlich

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - WalabotDIY "sieht" durch Zement, Gips und andere Materialien und bietet Ihnen nie gekannte Präzision bei Ihren Reparaturen und Projekten im Heim

Vayyar Imaging (http://vayyar.com), das Unternehmen für 3D-Imaging-Sensoren, die Objekte, Flüssigkeiten und Materialien durchsichtig machen, führt das innovative 3D-Imaging-Tool für Verbraucher statt 200 Euro zu einem Sonderpreis von 99 Euro in die EU ein: WalabotDIY. Es ist speziell für Heimwerker und den Hausbau konzipiert und bietet "übermenschliche" Sicht durch Gips, Zement und andere Baumaterialien. Rohre, Leitungen und sogar Nagetiernester lassen sich so mit nie gekannter Präzision lokalisieren. WalabotDIY bietet erstmals 3D-Imaging für Verbraucher - ganz einfach über Ihr Smartphone. Sehen Sie hier, wie WalabotDIY funktioniert.

Der Launch in der EU ist ein wichtiger Wachstumsschritt für Vayyar. Das Unternehmen hatte WalabotDIY erstmals im August 2016 in den Markt eingeführt und erlebte einen immensen Erfolg - das Produkt war innerhalb kurzer Zeit in den USA ausverkauft.

Neue Funktion: Karten Modus

Zum EU-Launch, beinhaltet der WalabotDIY die brandneue Funktion: Karten Modus. Dieser Modus verbessert das WalabotDIY Erlebnis, indem es Nutzern ermöglicht eine Wand zu scannen und ein Gesamtbild davon zu erstellen. Zum ersten Mal, können Nutzer mehrere Bolzen, Rohre und Kabel erfassen, den Weg der Rohre verfolgen, egal, ob diese gerade oder gekrümmt verlaufen und sich so ein Gesamtüberblick über die Wand verschaffen.

Raviv Melamed, CEO and co-founder, Vayyar Imaging sagt: "Der Launch in der EU lag für uns auf der Hand. Nachdem wir in den USA einen unglaublichen Erfolg zu verzeichnen hatten, wollten wir im nächsten Schritt einen Markt erfassen, der eine lange "do-it-yourself" Tradition hat. WalabotDIY eignet sich für alle, die ihr Haus renovieren und Fehler vermeiden wollen."

Mit WalabotDIY brauchen Sie bei Reparaturen oder Renovierungen im Haus endlich nicht mehr herumzuraten. Sämtliche Projekte werden viel einfacher - vom Aufhängen einer Galeriewand über die Regalanbringung bis hin zur Lokalisierung eines Rohrbruchs oder dem unfallfreien Bohren ohne die Sorge, Rohre oder Leitungen zu beschädigen.

So funktioniert WalabotDIY

WalabotDIY ist kompatibel mit Android 5.0 und höher. Es verfügt über USB OTG und lässt sich mittels eines Magneten auf die Rückseite Ihres Smartphones aufstecken. Nach dem Download der WalabotDIY-App von Google Play und einem kurzen Kalibriervorgang ist WalabotDIY sofort einsetzbar. Beim Scannen der Wand werden die Bilder auf dem Display des Smartphones angezeigt. WalabotDIY unterstützt Sie auch bei der Entscheidung, wie tief Sie bohren oder fräsen können, ohne Rohre, Leitungen oder sonstige verborgene Objekte in Mitleidenschaft zu ziehen: Seine robusten 3D-Imaging-Sensoren messen die Tiefe und den genauen Standort dieser Hindernisse und "sehen" mit Leichtigkeit durch bis zu 10 cm Beton oder Gips. Zu den weiteren Funktionen von WalabotDIY zählen einstellbare Empfindlichkeitsparameter zur optimalen Anpassung an jedes Bau- oder Werkprojekt, zwei verschiedene Sensor-Modi für Rohre und sonstige Rohdaten sowie die einfache Erstellung von Screenshots zur weiteren Auswertung.

Dank der leistungsstarken Sensortechnologie von Vayyar werden weitere Features die Funktionalität von WalabotDIY in Zukunft noch erhöhen. Die entsprechenden Zusatz-Apps zur nahtlosen Integration in das bestehende WalabotDIY-Tool werden nach und nach auf Google Play bereitgestellt.

WalabotDIY ist für kurze Zeit für 99 Euro online erhältlich. Um WalabotDIY zu bestellen oder weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie unsere Website: http://walabot.com/diy.

WalabotDIY Pressemappe herunterladen

Über Vayyar

Vayyar Imaging (http://vayyar.com) revolutioniert die Imaging- und Sensortechnik mit seiner bahnbrechenden 3D-Imaging-Technologie. Die exklusiv von Vayyar entwickelten Sensoren machen Wände und Mauern durchsichtig, analysieren die Materialbeschaffenheit und verfolgen Veränderungen und Bewegungen - ausgefeilte Imaging-Technologie, die jederzeit zur Verfügung steht. Wir möchten Menschen weltweit die Möglichkeit geben, mit Hilfe mobiler, kostengünstiger und zuverlässiger 3D-Imaging-Sensoren ihre Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität zu verbessern. Die preisgekrönte Technologie von Vayyar ist derzeit bei namhaften Fortune-500-Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen im Einsatz, darunter Bauen und Heimwerken, Smart-Home-Anwendungen, Landwirtschaft, Robotik, VR/AR, die Automobilindustrie, Gesundheit und Hygiene sowie IdD.

Walabot, die Vayyar-Produktlinie für Endverbraucher, ist eine Serie von 3D-Imaging-Geräten für den privaten Gebrauch: drei verschiedene Versionen des WalabotMaker für unterschiedliche kreative Zwecke sowie der WalabotDIY für Heimwerk, Hausbau und Renovierungsarbeiten.

Vayyar ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Israel, gefördert von Walden Riverwood, Battery

Ventures, Bessemer Venture Partners, Israel Cleantech Ventures (ICV) und Amiti Ventures. Folgen Sie @VayyarInc und @Walabot auf Twitter, besuchen Sie uns auf Facebook oder auf unserer Website:http://vayyar.com.

Sämtliche genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/295930/vayyar_imaging_logo.jpg

Original-Content von: Vayyar Imaging, übermittelt durch news aktuell