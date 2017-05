Peak bringt den ersten 3D-gedruckten Laufschuh Chinas heraus

Peking (ots/PRNewswire) - Am 8. Mai 2017 brachte die führende Sportmarke Peak ihr erstes 3D-gedrucktes Laufschuhpaar "FUTURE I" in Peking (Beijing), China, heraus, das zu einem Preis von 1299 RMB auf Tmall verkauft wird. Peak wird damit nach Adidas und Under Armour zur dritten Sportartikelmarke, die 3D-gedruckte Sportschuhe herausgibt und verkauft.

Auf der Pressekonferenz sagte Zhihua Xu, der General Manager von Peak Sport, "Dieses Paar gedruckter 3D-Schuhe ist das neueste Ergebnis der Innovationsstrategie von Peak; unser Ziel ist es, Peak zur internationalsten, professionellsten und innovativsten Sportartikelmarke in China auszubauen.

3D-gedruckte Laufschuhe basieren auf dem populärsten FLY V von Peak, wobei 3D-Drucktechnologie angewandt wird, um technische Innovation zu erzielen. Die bequemen und atmungsaktiven Schuhe werden mittels 3D-Drucktechnologie mit einer besonderen Rasterstruktur für die Zwischensohle hergestellt, und SLS-Laser-Sinter-Technologie formt den Schuh mit dem elastischeren TPU, wodurch für Leichtigkeit und Flexibilität und damit für außerordentlichen und exzellenten Tragekomfort gesorgt wird.

Die Firma Peak besitzt 5 Forschungs- und Technologiezentren in Peking, Guangzhou, Quanzhou, Xiamen und Los Angeles, wo 200 Ingenieurs- und Designtalente in den Bereichen Produktdesign und Innovation tätig sind. Peak brachte im Jahr 2013 3D-Drucktechnologie, die für eine signifikante Dynamik für die Schuhinnovation bei Peak sorgte, ins Haus. In den letzten 5 Jahren hat Peak die 3D-Drucktechnologie benutzt, um Schuhformen zu produzieren, Serienproduktionsqualität zu überwachen, um 3D-gedruckte Fußleisten für den NBA-Spieler Dwight Howard zu kreieren und exklusive Designs für die Fußleisten von Spielern zu schaffen. Die "Longji"-Laufschuhe, die auf der 3D-Drucktechnologie basieren, erhielten im ersten chinesischen industriellen Design-Wettbewerb, der China Industrial Design Competition, den ersten Preis.

"In der Zukunft wird Peak auf technologischer Innovationsforschung bestehen und mehr Sportartikel für Profis herausgeben, um den Anforderungen des Massenmarktes gerecht zu werden und zur führenden Sportartikelmarke zu werden," sagte Zhihua Xu, der General Manager von Peak Sport.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/510748/Peak_3D_Printed_Shoes.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: Peak Sport, übermittelt durch news aktuell