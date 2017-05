Standpunkt der PSE zu dem im EK-Paket "Saubere Energie für alle Europäer" vorgeschlagenen Marktmodell

Warschau (ots) - Nur ein Marktmodell, das auf genau nachgebildeten Arbeitsbedingungen der verbundenen elektroenergetischen Systeme basiert, ist in der Lage, wirtschaftlich effektive und technisch sichere Arbeit von solchen Systemen zu gewährleisten - Standpunkt der Polnischen Elektroenergetischen Netzwerke, präsentiert auf dem Wirtschaftskongress in Katowice.

Eryk K?ossowski, Vorstandsvorsitzender der Polnischen Elektroenergetischen Netzwerke, äußerte sich während der Debatte über die Reform des europäischen Marktes der elektrischen Energie, die am 11. Mai 2017 in Katowice stattfand, zu dem von der EK im Paket "Saubere Energie für alle Europäer" vorgeschlagenen Marktmodell.

Nach Ansicht der PSE entsprechen die in den vorgeschlagenen Regelungen enthaltenen Lösungen nicht den Herausforderungen, vor denen die europäischen elektroenergetischen Systeme stehen und die eine Folge der zunehmenden Dynamik der Erzeugung der elektrischen Energie und der steigenden Flexibilität hinsichtlich des Verbrauchs der elektrischen Energie darstellen.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss eine erfolgreiche Koordinierung angewandt werden, die Preissignale, Arbeit der energieerzeugenden Quellen und Abnahmen der elektrischen Energie umfasst. Diese Koordinierung muss einerseits die wirtschaftlichen Vorteile maximieren, die sich aus Nutzung der beschränkten Kapazitäten der elektroenergetischen Netzwerke zur Realisierung der Lieferungen von elektrischer Energie an die Abnehmer ergibt, andererseits muss sie die Einhaltung der Kriterien einer sicheren Realisierung dieser Lieferungen fördern" - behauptete Eryk K?ossowski, Vorstandsvorsitzender der PSE.

Die PSE meinen, dass aufgrund der Entwicklung von diffusen Formen der Energieerzeugung und des diffusen Charakters der Nachfrageflexibilität zur erfolgreichen Beeinflussung der in unterschiedlichen Lokalisationen des Systems befindlichen Ressourcen die Preissignale den in diesen Lokalisationen herrschenden Bedingungen entsprechen müssen. Das bedarf einer korrekten Preisschätzung der elektrischen Energie in diesen Lokalisationen, was wiederum die Notwendigkeit einer angemessenen Repräsentation von Systemressourcen - Netzwerken und Quellen - in Marktprozessen sowie einer entsprechenden Organisation dieser Prozesse nach sich zieht.

