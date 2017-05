Die Innovation in der Lieferantenfinanzierung - Supply Chain Finance ohne aufwendiges Reverse Factoring von MASTERTRADING

1 weiterer Medieninhalt

München/Starnberg (ots) - Die Stabilität sämtlicher Lieferanten und Produzenten in der Supply Chain ist ein strategisches Gut: Steht nur ein Rädchen still, wirkt sich das auf den gesamten Produktionsprozess oder auf das Warenangebot aus. Deshalb sichern große Produzenten die Liquidität und somit die Stabilität ihrer Lieferanten über Reverse Factoring oder über eigene Invoice Discounting Programme. Ziel ist, den Lieferanten frühzeitig Liquidität zuzuführen, ohne selbst in die Kreditgeberrolle zu schlüpfen und die eigene Liquidität zu belasten.

Lieferantenbindungsinstrumente, die sonst nur Großkonzernen zur Verfügung stehen

Herkömmliche Lieferantenfinanzierungsprogramme - zusammengefasst

"Supplier early payment programs" haben einen Nachteil: die Anwendung lohnt sich in der Regel erst für sehr großvolumige und dauerhaft eingespielte Lieferbeziehungen. Für kleinere Lieferanten und Lieferungen mit spontanem Charakter bleiben diese Instrumente verschlossen. Dabei sind es oft gerade diese Supplier, die strategisch zur Diversität, zur Alleinstellung und zur Qualität des Angebotes beitragen: das berühmte i-Tüpfelchen!

MASTERTRADING bietet die Chance, Zulieferer ganz flexibel zu unterstützen: Die neue Lösung bietet einen Einkaufsrahmen, in dessen Rahmen beliebige Lieferungen angedient werden können. MASTERTRADING zahlt die Lieferanten umgehend bei Lieferung aus und führt diesen die stabilitätsfördernde Liquidität zu - mit einem Abschlag in Skontodimension. Mandanten selbst erhalten eine monatliche Abrechnung der aufgelaufenen Lieferungen und somit ein Zahlungsziel von durchschnittlich 45 Tagen.

Chance zur strategischen Vertiefung der Lieferantenbeziehung nutzen

"Mit der Lösung von MASTERTRADING verbessern Unternehmen ihre Verhandlungsposition und erweisen sich als zuverlässiger Partner. Dies bietet einen strategischen Wettbewerbsvorteil", erklärt Christian Mangold, Mitglied der Geschäftsleitung bei der MASTERPAYMENT AG. "Das Lieferantenfinanzierungsprogramm lässt sich zudem beliebig ausbauen, zum Beispiel durch ein Sponsoring der Discountkosten - und diese lassen sich immer noch über Skonto oder Mengenrabatte decken. Das ist dann eine Finanzierung zum Nulltarif."

Über MASTERTRADING:

Das Angebot der Starnberger richtet sich an Händler und Produzenten, die einen kontinuierlichen Unterstützungsbedarf im Einkauf von 1-15 EUR Mio. haben. Somit liegt die Zielgruppe in der Regel bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 EUR Mio.. Die Prozesse des Hauses sind ausgesprochen Technologie getrieben, womit MASTERTRADING durchaus als FINTECH gelten darf. Dennoch ist die Abgrenzung zum Wettbewerb in der FINTECH Szene klar: es geht nicht um Liquiditätsvermittlung an Gewerbetreibende. Vielmehr etabliert sich MASTERTRADING als herstellerunabhängiger Partner des Mittelstandes auf Augenhöhe. Ein gegenwärtig zumindest in der DACH-Region einzigartiges Angebot.

Christian Mangold betreut als Mitglied der Geschäftsleitung das Geschäft der MASTERPAYMENT AG mit innovativen Einkaufs-, Lager- und Absatzlösungen unter der Marke MASTERTRADING. MASTERPAYMENT gehört zur NASDAQ-notierten NET1 Gruppe, einem Unternehmen mit mehr als 5.500 Mitarbeitern und über 500 USD Mio. Jahresumsatz.

